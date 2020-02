Im Kanton Neuenburg ist ein zehnjähriges Kind wegen einer möglichen Infektion durch das Corona-Virus unter Quarantäne gestellt worden.

Der Kantonsarzt hat diesen Entscheid gefällt, wie der Kanton mitteilte.

Das Kind war in Frankreich mit einer Person in Kontakt gekommen, die sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert hatte.

Das Kind sei am 5. Februar während Skiferien in der Haute-Savoie mit einer am Corona-Virus erkrankten Person in Kontakt gekommen. Seine Eltern hätten am Montag das Neuenburger Spitalnetz konsultiert.

Der Neuenburger Kantonsarzt hat nach Rücksprache mit den französischen Gesundheitsbehörden und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine zweiwöchige Quarantäne für das Kind verfügt. In dieser Zeit muss das Kind zu Hause bleiben, und sein Zustand wird jeden Tag durch eine Krankenschwester kontrolliert.

Der Knabe habe zwar keine Symptome einer Erkrankung gezeigt, trotzdem hätten sich die Eltern Sorgen gemacht. Sie hatten aus den Medien erfahren, dass in der Haute-Savoie in letzter Zeit insgesamt fünf bestätigte Coronavirus-Fälle aufgetreten sind.

Sendebezug Puls, 3. Februar 2020