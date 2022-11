Wer will kandidieren? Bislang haben sich drei Kandidierende für den SP-Bundesratssitz beworben. Ständerat Daniel Jositsch gab sein Interesse als erster bekannt. Der Zürcher stellt sich gegen die Parteileitung, die ein Frauenticket plant. Diese Woche haben mit Eva Herzog und Evi Allemann zwei Frauen ihre Kandidatur verkündet, die als Favoritinnen gehandelt werden.

Wer für Sommarugas Nachfolge in Frage kommt und wer verzichtet

Bild 1 / 21 Legende: Wer folgt auf Bundesrätin Simonetta Sommaruga? Die SP-Fraktion entscheidet am 18. November über das Bundesratsticket. Am 7. Dezember 2022 findet dann die Ersatzwahl für Bundesrätin Simonetta Sommaruga statt. KEYSTONE/Peter Schneider Bild 2 / 21 Legende: Kandidatin: Eva Herzog Ganz vorne mit dabei für Sommarugas Nachfolge ist die Basler Ständerätin und frühere Regierungsrätin Eva Herzog. Seit 2019 im Ständerat, war sie zuvor 14 Jahre lang Basler Finanzdirektorin. «Ich möchte kandidieren», teilte Herzog am Donnerstag vor den Medien mit. KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS Bild 3 / 21 Legende: Kandidatin: Evi Allemann Evi Allemann ist Regierungsrätin im Kanton Bern und zuständig für Inneres und Justiz. Auch sie bewirbt sich um den SP-Bundesratssitz, wie die Bernerin in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen bekanntgab. KEYSTONE / Anthony Anex Bild 4 / 21 Legende: Kandidat: Daniel Jositsch Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch hat als erster seine Bundesratskandidatur angekündigt. Er wolle sich in der Fraktion dafür einsetzen, dass nicht nur Frauen-, sondern auch Männerkandidaturen zugelassen werden, sagte Jositsch vor den Medien. KEYSTONE/Peter Klaunzer Bild 5 / 21 Legende: Mit-Favoritin: Elisabeth Baume-Schneider Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider war 13 Jahre lang im Kanton Jura Erziehungsdirektorin. Im Ständerat seit 2019, präsidiert sie die wichtige Umwelt- und Energiekommission. KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE Bild 6 / 21 Legende: Im Gespräch: Ursula Schneider Schüttel Die Freiburger Nationalrätin sagt: «Ich war 21 Jahre in der Exekutive – und die Arbeit gefällt mir sehr. Weil Bundesrat Alain Berset bereits aus dem Kanton Freiburg ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich eine Chance hätte. Aber wenn die Partei mich anfragen würde, würde ich es machen.» Keystone Bild 7 / 21 Legende: Im Gespräch: Min Li Marti Die Zürcher Nationalrätin Min Li Marti überlegt sich eine Kandidatur. Sie ist seit 2015 im Parlament und Mitglied der Kommission für Rechtsfragen und der sicherheitspolitischen Kommission. Keystone Bild 8 / 21 Legende: Im Gespräch: Tanja Soland Tanja Soland ist Regierungsrätin des Kantons Basel-Stadt. Die Juristin ist Vorsteherin des Finanzdepartements. Sie überlegt sich eine Kandidatur. Keystone Bild 9 / 21 Legende: Im Gespräch: Céline Widmer Céline Widmer ist Nationalrätin aus Zürich. Auch sie überlegt sich eine Kandidatur. Keystone Bild 10 / 21 Legende: Im Gespräch: Sarah Wyss Sarah Wyss ist Nationalrätin aus Basel-Stadt: «Ich schliesse eine Kandidatur nicht aus, aber überlege es mir auch nicht proaktiv.» Keystone Bild 11 / 21 Legende: Verzicht: Edith Graf-Litscher Als mögliche Kandidatin wurde auch die Thurgauer Nationalrätin Edith Graf-Litscher gehandelt. Sie hat sich aber mittlerweile aus dem Rennen genommen, wie das «Tagblatt» am 11. Novenber berichtet. Keystone Bild 12 / 21 Legende: Verzicht: Flavia Wasserfallen Die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen war Co-Generalsekretärin der SP. Sie ist als Ständeratskandidatin für die Wahlen 2023 nominiert. Nach sorgfältiger Abwägung sei sie zum Schluss gekommen, dass der Schritt zu einer Kandidatur zum jetzigen Zeitpunkt für sie nicht stimme, teilte sie mit. KEYSTONE / Anthony Anex Bild 13 / 21 Legende: Verzicht: Rebecca Ruiz Rebecca Ruiz sass von 2014 bis 2019 im Nationalrat und wurde 2019 als Staatsrätin des Kantons Waadt gewählt. Sie wolle sich auf ihr Amt als Gesundheitsdirektorin konzentrieren und kandidiere daher nicht für den Bundesrat, teilte Ruiz mit. KEYSTONE / Valentin Flauraud Bild 14 / 21 Legende: Verzicht: Nuria Gorrite Nuria Gorrite ist Staatsrätin in der Waadt. Für eine Bundesratskandidatur hat sie sich aus dem Rennen genommen. Die Waadtländerinnen und Waadtländer könnten weiterhin auf ihr Engagement im Staatsrat zählen, teilte Gorrite mit. Keystone Bild 15 / 21 Legende: Verzicht: Pascale Bruderer Die ehemalige Nationalratspräsidentin und alt Ständerätin Pascale Bruderer hat am 7. November bekannt geben, nicht für den Sitz kandidieren zu wollen. KEYSTONE/Peter Klaunzer Bild 16 / 21 Legende: Verzicht: Priska Seiler Graf Priska Seiler Graf ist Real- und Oberschullehrerin und Ballettpädagogin. Seit 2015 sitzt sie für den Kanton Zürich im Nationalrat. Sie teilte mit, sich auf ihre Kandidatur für den Zürcher Regierungsrat konzentrieren zu wollen. KEYSTONE / Peter Klaunzer Bild 17 / 21 Legende: Verzicht: Jacqueline Fehr Jacqueline Fehr strebt 2023 eine Wiederwahl als Regierungsrätin im Kanton Zürich an. 2010 war sie bereits einmal Kandidatin für den Bundesrat, unterlag aber damals Simonetta Sommaruga. Fehr verzichtet aktuell auf eine Kandidatur. KEYSTONE / ENNIO LEANZA Bild 18 / 21 Legende: Verzicht: Marina Carobbio Guscetti Marina Carobbio Guscetti hat Medizin studiert und war seit 2007 im Nationalrat, den sie 2019 präsidierte. Seit März 2008 ist sie Vizepräsidentin der SP Schweiz. 2019 wurde sie in den Ständerat für den Kanton Tessin gewählt. Für den Bundesrat hat sie sich aus dem Rennen genommen, weil sie für den Tessiner Regierungsrat kandidieren will. KEYSTONE / Alessandro della Valle Bild 19 / 21 Legende: Verzicht: Nadine Masshardt Die Berner Nationalrätin Nadine Masshardt ist seit 2013 Mitglied des Nationalrats und Vizepräsidentin der SP-Bundeshausfraktion. Sie stehe nicht zur Verfügung und wolle sich auch künftig als Nationalrätin und Konsumentenschützerin für Mensch und Umwelt einsetzen, schrieb sie auf Twitter. KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE Bild 20 / 21 Legende: Verzicht: Mattea Meyer Die Zürcher Nationalrätin Mattea Meyer steht als Kandidatin nicht zur Verfügung, wie sie bekannt gab. Sie war Ende Oktober als Co-Präsidentin der SP Schweiz wiedergewählt worden. Sie wolle sich in dieser Rolle auf den Wahlkampf im Herbst 2023 konzentrieren. Keystone/Anthony Anex Bild 21 / 21 Legende: Verzicht: Barbara Gysi Barbara Gysi ist Sekundarschullehrerin für Biologie und Geografie und bildete sich weiter als Sozialpädagogin. Von 2012 bis 2021 war sie Vizepräsidentin der SP Schweiz. Für den Bundesrat steht sie nicht zur Verfügung. Sie will in den Ständerat. KEYSTONE / Peter Klaunzer

Wer ist Eva Herzog? Die Basler Ständerätin gilt als Kronfavoritin. Die 60-Jährige war von 2005 bis Anfang 2020 Regierungsrätin und stand dem Finanzdepartement vor. 15 Jahre war Herzog die prägende Figur in der Basler Regierung und bescherte dem einst hoch verschuldeten Stadtkanton satte Überschüsse. Seit Dezember 2019 ist sie Ständerätin.

00:38 Video Eva Herzog: «Probleme schrecken mich nicht ab» Aus News-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Wer ist Evi Allemann? Die Berner Regierungsrätin kann mit 44 Jahren bereits auf über zwei Jahrzehnte in der Politik zurückblicken. Die Juristin gehörte von 2003 bis 2018 dem Nationalrat an und war Präsidentin des VCS Schweiz und des Mieterverbandes Kanton Bern. 2018 wurde Allemann in den Berner Regierungsrat gewählt, wo sie der Direktion für Inneres und Justiz vorsteht.

00:35 Video Evi Allemann: «Ich habe im Bundeshaus bereits ein Netzwerk» Aus News-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Basel-Stadt und das Warten auf den Bundesrat Box aufklappen Box zuklappen Würde Eva Herzog Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga, wäre Basel-Stadt seit 1973 erstmals wieder und seit 1848 zum dritten Mal im Bundesrat vertreten. Letzter Baselstädter Bundesrat war der 1959 in die Landesregierung gewählte Sozialdemokrat Hans-Peter Tschudi. Der freisinnig-liberale Ernst Brenner war von 1897 bis 1911 Bundesrat. Es ist fünf Jahrzehnte her, seit der Kanton Basel-Stadt letztmals einen Bundesrat stellte. Mit Herzogs Wahl würde die vernachlässigte Nordwestschweiz wieder einmal zum Zug kommen.

Wie unterscheidet sich ihre Politik? Herzog und Allemann verfügen über Regierungserfahrung auf Kantonalebene und haben im Parlament in Bern gearbeitet. Beide gehören dem pragmatischen Flügel der SP an, ihre Smart-Spider sind fast deckungsgleich. Herzog wird etwas stärker dem rechten Flügel der SP zugeordnet – auch, weil sie sich teils für bürgerliche Themen einsetzt wie die Unternehmenssteuerreform III. Im Ständerat arbeitet die Historikerin in der Finanzkommission, der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie der Wirtschaftskommission mit. Allemann hat sich im Nationalrat auf Umwelt- und Verkehrsthemen spezialisiert und sass in der sicherheitspolitischen Kommission.

1 / 2 Legende: Evi Allemanns Smart-Spider anlässlich ihrer Wahl in die Berner Kantonsregierung im Jahr 2018. Smartvote 2 / 2 Legende: Eva Herzogs Smart-Spider anlässlich ihrer Wahl in den Ständerat Ende 2019. Smartvote

Wer hat die besseren Wahlchancen? Im Grundsatz sind sowohl Herzog als auch Allemann für die Bundesversammlung wählbar. «Beide bringen das nötige Rüstzeug mit und haben ein breites Portfolio. Doch Eva Herzog verfügt über viel mehr Regierungserfahrung als Evi Allemann», sagt Politologin Sarah Bütikofer. «Herzog ist die idealtypische Kandidatin für ein Exekutivamt. Demgegenüber steht Allemann mit ihren 44 Jahren für eine andere Generation.» Dem stimmt SRF-Bundeshausredaktorin Nathalie Christen zu: «Gesetzt ist aus meiner Sicht Herzog, wegen ihrer grossen Erfahrung und weil sie zurzeit im eidgenössischen Parlament sitzt. Aber auch die Chancen von Allemann stehen gut.»

Novum: Eine Mutter mit jungen Kindern als Bundesrätin Box aufklappen Box zuklappen Sollte Evi Allemann die Wahl zur Bundesrätin schaffen, würde mit ihr erstmals eine Mutter mit jungen Kindern in die Landesregierung einziehen. Die Bernerin hat zwei Kinder im Alter von elf und sieben Jahren. Eine Eigenschaft, die sich die SP-Parteileitung für eine Kandidatin wünscht. Allemann ist überzeugt, dass sich das Familienleben auch mit dem Amt als Bundesrätin vereinbaren lässt: «Sonst hätte ich nicht Ja gesagt.» Laut Politologin Sarah Bütikofer hätte Allemann als junge Mutter in der Landesregierung Vorbildcharakter. Die beiden Kinder von Eva Herzog sind bereits erwachsen. Die Baslerin betont, dass die Gesellschaft weiter gekommen sei in den letzten Jahren, was berufstätige Mütter mit schulpflichtigen Kindern angehe. «Als ich 2010 zum ersten Mal für den Bundesrat kandidiert habe, galten meine beiden Söhne eher als Hindernis. Heute ist das nicht mehr ein so grosses Thema. Denn natürlich lassen sich Kinder und ein Exekutivamt vereinbaren. Ich habe das als Regierungsrätin auch gemacht.»

Was bedeutet die Wahl für die SP? Laut Politologe Louis Perron ist die Bundesratswahl für die SP eine grosse Chance, als Partei zu wachsen. «Es wäre eine Chance, den moderaten Flügel wieder aufleben zu lassen. Dieser ist heute marginalisiert. Er würde der SP aber helfen, im Hinblick auf die Wahlen vom nächsten Jahr wieder mehr Leute anzusprechen.» Eine Volkspartei habe Erfolg, wenn es ihr gelinge, verschiedene Strömungen zu integrieren, so Perron. Dies würde eher für Jositsch oder Allemann sprechen. Sie sind Gründungsmitglieder der Reformplattform, welche die SP auf einen sozial-liberalen Kurs bringen will.

Wie geht es weiter? Die SP-Bundeshausfraktion will am 18. November entscheiden, ob sie Männer als Kandidaten zulässt. Am 26. November legt die SP die Namen auf dem Ticket fest. Bis dahin können sich weitere Kandidierende melden. Am 7. Dezember findet die Bundesratswahl statt.