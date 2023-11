«The European Commission and Switzerland share the objective to maintain the level of protection of posted workers as agreed between Switzerland and the European Union once Switzerland has taken over the Directives 2014/67 and 96/71/EC as amended by Directive 2018/957. Switzerland should not be bound by amendments to these instruments or by new EU legal instruments in the area of posting of workers where their effect is to meaningfully weaken or reduce the level of protection of posted workers with regard to the terms and conditions of employment, notably remuneration and allowance.»

Deutsche Übersetzung: «Die Europäische Kommission und die Schweiz teilen das Ziel, das gegenseitig vereinbarte Schutzniveau entsandter Arbeitnehmender beizubehalten, sobald die Schweiz die Richtlinien 2014/67 und 96/71/EC, abgeändert durch die Richtlinie 2017/957, übernommen hat. Die Schweiz soll nicht an Änderungen dieser Richtlinien oder an neue rechtliche Instrumente seitens der EU gebunden sein, wenn diese das Schutzniveau entsandter Arbeitnehmender hinsichtlich ihrer Anstellungsbedingungen in bedeutsamer Weise schwächen, vor allem betreffend des Lohns und der Vergütung.»