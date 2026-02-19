Viele Konsumentinnen und Konsumenten sind unsicher, ob sie jetzt ein Elektroauto kaufen oder noch warten sollen.

Der Verband der Schweizer Automobil Importeure Auto-schweiz fordert den deutlichen Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur und will die Autoimportsteuer abschaffen.

Der Verkehrsclub der Schweiz VCS kritisiert, dass die Auto-Importeure das CO2-Ziel für Neuwagen immer wieder infrage stellen und fordert ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität.

Viele seien unschlüssig, ob sie jetzt ein Elektroauto kaufen oder lieber noch warten sollten, sagt Thomas Rücker, Direktor vom Verband der Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz. «Wir spüren eine totale Verunsicherung seitens der Konsumenten betreffend der Antriebstechnologie.» Die unterschiedlichen politischen Signale im In- und Ausland sowie praktische Fragen rund um das Laden erschwerten die Entscheidung zusätzlich. «Hinzu kommen Fragen zur Ladeinfrastruktur», sagt Rücker, und fordert einen deutlichen Ausbau der öffentlichen Ladestationen.

Auch Jürg Grossen, GLP-Präsident und Präsident von Swiss eMobility, sieht die Ladeinfrastruktur als dringendste Massnahme. Bereits vor drei Jahren hatte er einen Vorstoss eingereicht, um Bund und Kantone stärker in die Pflicht zu nehmen. «Und da müssen wir uns jetzt vorwärts machen, dass man möglichst schnell diesen Zugang hat als Mieterin, als Mieter, als Stockwerkeigentümerin oder Stockwerkeigentümer», betont Grossen.

Wir wollen den Verkehr dekarbonisieren und das wird mit Elektroautos passieren.

Gleichzeitig kritisiert er neue Abgaben für Elektroautos ab 2030: Das komme zu früh. «Für mich ist es wichtig, dass der Bundesrat jetzt mal ein klares Commitment abgibt. Wir wollen den Verkehr dekarbonisieren und das wird mit Elektroautos passieren», sagt Grossen.

Martin Winder vom Verkehrsclub der Schweiz (VCS) wirft Auto-Schweiz vor, sich nicht konsequent für die Elektromobilität einzusetzen. «Auto-Schweiz sollte sich endlich klar zur Elektromobilität bekennen und aufhören, das CO2-Neuwagenflotten-Ziel permanent zu kritisieren», sagt er. Dieses Ziel sei das wichtigste Instrument, um die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte voranzutreiben.

Legende: Auto Schweiz fordert weniger Steuern, während der VCS ein klares Bekenntnis zur Elektrifizierung der Fahrzeugflotte verlangt. Keystone/DPA/Sebastian Kahnert)

Auto Schweiz betont hingegen, dass neue Verbrenner deutlich effizienter und sicherer seien als alte Fahrzeuge und dass eine Erneuerung des überalterten Bestandes im Interesse aller liege.

Trotz dieser Differenzen sind sich alle Beteiligten einig: Die Zukunft gehört den Elektroautos. Diesel- und Benzinfahrzeuge seien die Vergangenheit, und offen sei nur, wie lange sie noch die Gegenwart dominieren werden.

