Die Schweiz ist an den Massnahmen der EU im Bereich Forschung und Innovation beteiligt. Die nächste Generation des Rahmenprogramms mit dem Namen «Horizon Europe» startet Anfang 2021. Zusammen mit drei weiteren europäischen Initiativen bildet es das Horizon-Paket 2021-2027. Um die Beteiligung der Schweiz daran sicherzustellen, hat der Bundesrat im Mai die dafür notwendige Finanzierungsbotschaft in der Höhe von 6,15 Milliarden Franken verabschiedet. Der Ständerat hat dieser bereits in der Herbstsession zugestimmt.