So kreativ lösen SRF-User die «Zmittag-Situation»

Der Streit um geöffnete Sonnenterrassen vor den Restaurants in den Schweizer Skigebieten hat in dieser Woche für viel Zündstoff gesorgt. Trotzdem anderslautender Vorgaben des Bundes lassen die Kantone Graubünden, Schwyz, Uri, sowie Ob- und Nidwalden die Terrassen in ihren Skigebieten offen.

Auch dieses Wochenende zog es bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Wintersportler in die Schweizer Berge. Wir wollten von den SRF-Usern wissen: Wie sieht Ihre Verpflegungssituation im Skigebiet aus? Sitzen die Leute mit Sandwich im Schnee, in den Gängen der Gondelbahnen oder erlaubt das Skigebiet das Sitzen an Vierertischen?

Hier eine Auswahl der besten Bilder:

Verpflegung im Skigebiet: So essen die SRF-User ihr Zmittag Bild 1 / 13 Legende: Statt im Bergrestaurant gibt's das Fondue und den Prosecco draussen im Schnee. Franziska Beetschen Bild 2 / 13 Legende: Mürren Dieses dreijährige Mädchen in Mürren kann sein Zmittag immerhin auf einem Stuhl einnehmen. Pola Rapatt Bild 3 / 13 Legende: Darum sollte man auch beim Langlaufen Sonde und Schaufel mitführen: damit man Würste am Loipenrand grillieren kann, wie dieser User in Klosters, Garfiun. Gimmi Zanolari Bild 4 / 13 Legende: Für diesen jungen Schneesportler in Zweisimmen/Gstaad gibt es Take-away «Schnipo» im Schnee. Brigit Leuenberger Bild 5 / 13 Legende: Geordnet sitzen die Wintersportler im Skigebiet Flims Laax Falera auf der Terrasse mit Blick auf die Halfpipe. Erlaubt ist das laut Bundesrat aber eigentlich nicht. K. Kasigno Bild 6 / 13 Legende: Auch in Bergün sitzen die Wintersportler geordnet, wenn laut Bund auch rechtswidrig, an den Tischen auf der Terrasse einer Beiz. Torsten Moltrecht Bild 7 / 13 Legende: Pizzaplausch auf dem Schlitten: Diese Mädchen geben dafür einen Daumen hoch. Nora Kampmann-Gisin Bild 8 / 13 Legende: In Veysonnaz im Kantons Wallis sitzen die Leute auf dem Boden einer Terrasse. Stühle und Tische gibt es keine. Dennis Stüssi Bild 9 / 13 Legende: Ein Ski und zwei Skistöcke – und fertig ist die Getränkebar. Roland Hänzi Bild 10 / 13 Legende: Auf diesem «Skibänkli» aus drei Paar Ski in Crans-Montana kann man sich auch wunderbar verpflegen. Annett Richter Gisler Bild 11 / 13 Legende: Verpflegung während der Gondelfahrt: «Das kann doch nicht die Lösung sein», findet dieser SRF-User. Diego Bazzocco Bild 12 / 13 Legende: In Klosters gehen einige Wintersportfreunde richtig professionell vor und haben im Schnee eine halbe Küche aufgebaut. Gimmi Zanolari Bild 13 / 13 Legende: Manchen reicht aber auch einfach ein Plätzchen auf dem Boden, wie hier in Adelboden. Brigitte Wehner

Wie sich zeigt, sind die SRF-User bei der Wahl ihres Zmittag-Plätzchens sehr kreativ. Ob Prosecco im Schnee, Pizza auf dem Schlitten oder ein selbstgebauter Grill an der Loipe – nicht immer muss es die Sonnenterrasse eines Restaurants sein.