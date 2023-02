Am Dienstagnachmittag des 14. Februars parkierte ein verdächtigter Mann sein Auto auf dem Bundesplatz und versucht durch den Südeingang auf der Bundesterrasse ins Parlamentsgebäude zu gelangen. Bei der Zutrittskontrolle fand der Bundessicherheitsdienst Sprengstoffspuren auf dem mit einer Schutzweste und einem Waffenholster ausgerüsteten Mann.

Daraufhin wurde Alarm ausgelöst und die für die Sicherheit rund um das Bundeshaus zuständige Berner Kantonspolizei aufgeboten. Diese riegelte die Umgebung ab. Das abgestellte Auto erwies sich nach der Untersuchung durch einen Bombenroboter als ungefährlich. Das Parlamentsgebäude und die beiden flankierenden Bundeshäuser Ost und West wurden vorübergehend geräumt.

Kritik an der Evakuierung

An der Evakuierung gab es Kritik von Parlamentsangehörigen. Denn diese ging nur schleppend voran. «Es ging lange, bis wir wirklich evakuiert wurden», sagt Unrner Ständerat Josef Dittli. Eine Stunde hätten sie im Sitzungszimmer warten müssen, bis es losging.

Ein Grund, dass die Evakuierung nur schleppend vorankam, sind die Drehtüren im Bundeshaus, wie verschiedene Parlamentarier auf Anfrage sagen. Da der Mann sein verdächtiges Auto auf dem Bundesplatz parkiert hatte, konnten die Parlamentarier nicht durch den Haupteingang evakuiert werden, sondern mussten das Bundeshaus durch die Seiteneingänge verlassen.

Dort sind Drehtüren installiert, was die Evakuierung verlangsamte. Kritisiert wurde auch die Kommunikation: Nicht überall war der Alarm hörbar. Tobias Vögeli, Co-Präsident der JGLP, arbeitete in seinem Büro, als die Evakuierung startete und bekam diese erst mit, als er auf dem Weg in die Kaffeepause war.