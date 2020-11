Viele jener Menschen, welche in den letzten Monaten die Hilfe der Caritas in Anspruch nehmen mussten, sind Working-Poor-Familien mit minderjährigen Kindern. Überdurchschnittlich häufig befinden sich alleinerziehende Frauen in finanziellen Nöten. In der Westschweiz stehen zudem die vielen arbeitenden Sans-Papiers in Krisensituationen ohne jegliche soziale Sicherheit da. Deshalb fordert die Caritas auch eine Entkoppelung des Sozialhilfebezuges von der Aufenthaltsbewilligung.