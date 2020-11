Eine verlässliche Studie, die dazu Antworten liefern könnte, liegt noch nicht vor – doch mit den vermehrt auftretenden Fällen gewinnt das Thema an Gewicht. Mitte Oktober veröffentlichte das britische Institut für Gesundheitsforschung einen Standortbericht zum Thema «Long Covid», Link öffnet in einem neuen Fenster. Darin heisst es: «Es wird immer deutlicher, dass eine Covid-19-Infektion für manche Leute kein abschliessendes Ereignis ist, sondern den Beginn anhaltender und beeinträchtigender Symptome markiert.»

Eine der wenigen bereits veröffentlichten Studien zu Langzeitfolgen erfasste anhaltende Symptome von 143 Covid-19-Spitalpatienten in Rom, Italien, Link öffnet in einem neuen Fenster. Zwei Monate nach Krankheitsbeginn waren nur 13 Prozent der Befragten symptomfrei. 32 Prozent wurden von ein bis zwei Beschwerden geplagt, 55 Prozent litten unter mindestens drei Beschwerden: Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit, sowie Brust- und Gelenkschmerzen.

Dass virale Erkrankungen Langzeitfolgen haben können, ist bekannt. Wie gross das Problem bei Covid-19 ist, ist Gegenstand laufender Forschung. Entsprechende Studien laufen unter anderem an der Universität Zürich, am CHUV Lausanne, am Unispital Basel und am Inselspital Bern.