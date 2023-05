Die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz im Kanton Graubünden müssen bis Freitagabend ihr Dorf verlassen, wie die Gemeinde Albula/Alvra in einer Mitteilung schreibt.

Das Bergdorf wird von einem Felssturz bedroht. Der Gemeindeführungsstab hat die Phase Orange – die dritthöchste Alarmstufe – angeordnet.

Ab 19 Uhr findet eine kurzfristig einberufene Informationsveranstaltung für die Bevölkerung statt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz sind aufgefordert, das Dorf bis Freitagabend, 18 Uhr zu verlassen. «Ab Freitagabend darf vorerst niemand mehr im Dorf übernachten», sagt der Mediensprecher der Gemeinde, Christian Gartmann, gegenüber SRF News.

00:26 Video Archiv: Rutschung im Zeitraffer von November 2019 – März 2023 Aus News-Clip vom 13.04.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Ab Samstag könne die Bevölkerung das Dorf tagsüber stundenweise betreten, sofern es die Sicherheitslage zulasse. «Es müssen alle durch einen Checkpoint gehen», erklärt Gartmann. So werde sichergestellt, wer sich im Dorf befinde. Das Grossvieh von zwei Bauernbetrieben bleibt vorerst in den Ställen.

Die drohende Gefahr durch einen Felssturz oberhalb des Dorfes wird immer akuter. Zwei Millionen Kubikmeter Fels bewegen sich so stark, dass in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen sei, dass es zum Abbruch kommt. Der Teilbereich «Insel» zeige aktuell eine starke Beschleunigung.

Legende: Der violett markierte Bereich «Insel» bewegt sich immer schneller und bedroht das Dorf Brienz. ZVG/Gemeinde Albula/Alvra

In welcher Art die «Insel» abbricht, ist offen. Am wahrscheinlichsten sind zahlreiche Felsstürze von einigen Tausend bis mehreren Hunderttausend Kubikmetern. Weniger wahrscheinlich ist ein Abrutschen durch einen länger dauernden Schuttstrom. Ebenfalls nicht ganz auszuschliessen ist ein grosser, schneller Bergsturz mit mehr als 500'000 Kubikmetern.

Die fünf Phasen Box aufklappen Box zuklappen Grün: Es besteht keine unmittelbare Gefahr für das Dorf Brienz.

Es besteht keine unmittelbare Gefahr für das Dorf Brienz. Gelb: Innerhalb von zwei bis sechs Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen für eine Evakuierung bereit sein.

Innerhalb von zwei bis sechs Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen für eine Evakuierung bereit sein. Orange: Innerhalb von ein bis drei Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Gemeinde beschliesst die Evakuierung. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Häuser innerhalb von drei Tagen verlassen.

Innerhalb von ein bis drei Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Gemeinde beschliesst die Evakuierung. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Häuser innerhalb von drei Tagen verlassen. Rot: Ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet, steht unmittelbar bevor. Es gilt ein Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet.

Ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet, steht unmittelbar bevor. Es gilt ein Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet. Blau: Ein Ereignis, welches das Dorf gefährden kann, steht unmittelbar bevor. Es gilt ein totales Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet. Zudem werden Häuser in Surava evakuiert, die Landwasserstrasse und die Albulalinie der RhB, sowie ein Teil der Kantonsstrasse Tiefencastel-Lenzerheide gesperrt.

Sobald ein Abbrechen der Felsmassen noch drei bis zehn Tage bevorsteht, wird der Gemeindeführungsstab die Phase Rot verfügen. Das Betreten von Brienz ist dann auch tagsüber nicht mehr möglich und das Grossvieh wird weggebracht.

Unterstützung bei Wohnungssuche

Wie die Evakuierung detailliert ablaufen soll und welche Hilfe die Gemeinde dabei leistet, darüber informiert die Behörde am Dienstagabend um 19 Uhr in Tiefencastel an einer öffentlichen Infoveranstaltung. Dort können besorgte Leute ihre Bedürfnisse kundtun.

«Mit Emotionen muss man schon rechnen», sagt der Gemeindepräsident von Albula, Daniel Albertin. Der Entscheid der Evakuierung von Brienz sei ein sehr schwerer Schritt.

00:27 Video Gemeindepräsident Albertin zur bevorstehenden Info-Veranstaltung Aus News-Clip vom 09.05.2023. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

In Brienz sind laut Gartmann rund 85 Personen gemeldet. 50 bis 60 Bewohnerinnen und Bewohner bräuchten provisorisch eine zweite Wohnung. Zur Unterstützung stellt die Gemeinde ein Möbellager zur Verfügung und hilft bei der Wohnungssuche.