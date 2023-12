Darum geht es: Grosse Solar- und Windkraftwerke sollen schneller gebaut werden können. Heute kann es bis zu 20 Jahre dauern. Das will der Bundesrat ändern, mit einem sogenannten «Beschleunigungserlass». Diese Änderung im Energiegesetz soll für grosse Kraftwerke von nationalem Interesse gelten. Neu soll der Kanton, in dem das Werk gebaut werden soll, sämtliche Bewilligungen erteilen – auch diejenigen, für die bisherige Standortgemeinde zuständig war. Damit soll verhindert werden, dass ein Projekt in mehrere Etappen aufgeteilt wird und jeder Schritt bis vor Bundesgericht angefochten werden kann. Zusätzlich soll das Beschwerderecht eingeschränkt werden. Neu könnten nur noch gesamtschweizerisch tätige Organisationen wie z.B. der WWF Beschwerde einreichen.

Das ist umstritten: Die Kommission ist in weiten Teilen gleicher Meinung wie der Bundesrat. Nicht einig ist man sich, was die Einspracherechte der Standortgemeinden und der Umwelt- und Naturschutzverbänden angeht. Zudem möchte die Kommission auch die Verfahren für Wasserkraftwerke beschleunigen, anders als der Bundesrat. Eigentlich nichts mit der Vorlage zu tun hat eine Forderung, die von der FDP vorgebracht wird: Die Partei will das AKW-Verbot im Energiegesetz streichen. Bisher hat das Parlament solche Forderungen abgelehnt, zu reden geben dürfe die Forderung trotzdem.

Das ist der aktuelle Stand: Der Nationalrat debattierte heute als erster Rat über den Beschleunigungserlass des Bundesrats.