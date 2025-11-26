Auf dem Genfersee sind in der Nacht zwei Patrouillenboote der Schweizer Armee zusammengestossen.

Beide Motorboote wurden dabei beschädigt, teilte das Verteidigungsdepartement (VBS) mit.

Ein Soldat erlitt einen Schock, ein zweiter musste medizinisch versorgt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 3:30 Uhr während einer Übung zum Thema Abfangen von Schiffen, wie das VBS mitteilte. Die Boote gehören zur Motorbootkompanie 10, die sich aktuell im Fortbildungsdienst befindet.

Legende: Der Zusammenstoss auf dem Genfersee ereignete sich in der Nacht während einer Armeeübung. (Symbolbild: Aufnahme Lago Maggiore, 15.11.2024) Keystone / Samuel Golay

Bei dem Unfall sei kein Treibstoff ausgelaufen, hiess es weiter. Die Boote seien mittlerweile wieder in den Hafen zurückgebracht worden. Mehrere zivile Rettungsorganisationen standen im Einsatz. Die Militärjustiz habe eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet.