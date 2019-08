Doris Aebi war von 2004 bis Mitte 2019 als Vizepräsidentin des Migros Genossenschaftsbundes tätig. Mit ihrem Mann führt sie in Zürich eine Firma, welche Verwaltungsräte und Kader sucht. Von 1993 bis 2000 sass sie für die SP im Solothurner Kantonsparlament und war Mitglied der Finanzkommission. Für die SP kandidierte Doris Aebi 1997 um einen Sitz in der Solothurner Regierung. Aebi besitzt einen Doktortitel in Geisteswissenschaften. Mit ihrem Mann wohnt sie in Schöftland.