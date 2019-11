Wie kann es sein, dass der bürgerliche Kanton Baselland eine pointiert linke Politikerin zur Ständerätin wählt? Ganz einfach: Ständeratswahlen sind Persönlichkeitswahlen. Die Baselbieterinnen und Baselbieter haben sich im 2. Wahlgang für die beliebtere Persönlichkeit entschieden. Maya Graf holte schon in der Vergangenheit jeweils bis weit ins bürgerliche Lager hinein Stimmen. Zudem wirkte ihr Wahlkampf lustvoll. Das ist auch der grösste Unterschied zur unterlegenen Gegenkandidatin Daniela Schneeberger: Anders als Graf wirkte Schneeberger im Wahlkampf bei öffentlichen Auftritten so, als ob sie ein Pflichtprogramm abspule. Vielleicht weil sie wusste, dass sie letztlich chancenlos ist. Denn während Maya Graf eine national bekannte Politikerin ist, politisiert Daniela Schneeberger im Nationalrat diskret. Eine unauffällige Politikerin zu sein, das ist bei Ständeratswahlen ein Nachteil. Insofern war Schneeberger auch nicht die ideale Kandidatin für die Bürgerlichen. Hätten diese den Ständeratssitz zurück ins eigene Lager holen wollen, hätten sie Finanzdirektor Anton Lauber nominieren müssen. Er hätte gegen Maya Graf wohl Chancen gehabt. So aber bleibt der Sitz im Stöckli in linker Hand – und das vermutlich für längere Zeit. Im Baselbiet sind seit dem 2. Weltkrieg Ständeräte stets mindestens acht Jahre, meistens aber sogar noch länger im Amt geblieben.