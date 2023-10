Am Sonntag wählt die Schweiz einen neuen Nationalrat. Zudem finden in 24 Kantonen Wahlen in den Ständerat statt. Dazu liefert SRF am Fernsehen, Radio und online Hochrechnungen, Resultate, Reaktionen und Analysen.

Mehrstündige Livesendung am TV

Bundeshausredaktorin Nathalie Christen führt die Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen ab 12 Uhr durch die fast zwölfstündige Livesendung. Unterstützt wird sie dabei im Wahlstudio Zürich Leutschenbach von Urs Leuthard und Curdin Vincenz.

Legende: Von links nach rechts: Urs Leuthard und Nathalie Christen sind für die TV-Wahlsendung im Einsatz. Philipp Burkhardt ordnet die Entwicklungen für die Radiohörerinnen und -hörer ein. Sandro Brotz diskutiert am Montag auf SRF 1 um 21:05 Uhr mit Parteivertretenden den Wahlausgang. SRF

Politologe Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern ordnet aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse ein. Vom Wahlstudio aus erfolgen Schaltungen zu den SRF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in der ganzen Schweiz.

Ab 16 Uhr wird der Wahltag auf SRF info auch in Gebärdensprache übersetzt.

«DOK»-Film und Satire mit Patti Basler Box aufklappen Box zuklappen Auch der Hauptabend im TV steht im Zeichen der Wahlen. SRF-Moderatorin Kathrin Winzenried geht in einem «DOK» der Frage nach, ob das neue Transparenzgesetz greift. Erstmals überhaupt müssen Parteien bei nationalen Wahlen ihre Finanzen offenlegen. Der «Patti Basler Talk» von 21:50 bis 22:15 Uhr ist die satirische Note des Wahltags: Gastgeberin Patti Basler diskutiert mit Gästen gewohnt pointiert und sprachgewandt die Ereignisse des Wahltages.

Um 18 Uhr sendet SRF die wichtigste nationale Hochrechnung zur Sitzverteilung im neuen Parlament. Danach folgt die Präsidentenrunde, wo sich die Spitzen der grossen Parteien erstmals vor der Kamera zu den Resultaten äussern.

Digitale Angebote

Bei der Wahlberichterstattung setzt SRF einen Fokus auf die digitalen Angebote. So erhalten Interessierte sämtliche Informationen sowie Hochrechnungen und Resultate in Grafiken in der SRF News App und im Web.

SRF News begleitet den Wahlsonntag und den Tag danach auf srf.ch/wahlen mit einem umfassenden Liveticker: Hier informieren wir Sie laufend über die neuesten Entwicklungen und bieten Ihnen Einschätzungen von Bundeshausredaktor Dominik Meier. Die Wahlsendung wird von 12 Uhr bis 19:30 Uhr und von 21:15 Uhr bis 00:05 Uhr im Liveticker gestreamt (weltweit empfangbar).

Zudem halten wir Sie über die Entwicklungen auf nationaler Ebene und in allen Kantonen auf dem Laufenden: News, Hintergründe und Einschätzungen finden Sie in den nationalen und kantonalen Artikeln.

Auch via X (vormals Twitter) und Push-Meldungen können Userinnen und User die News zu den Wahlen verfolgen. Über die wichtigsten Resultate und grossen Momente informiert SRF News ebenfalls auf Whatsapp, Instagram und Facebook.

Unterwegs auf dem Laufenden Box aufklappen Box zuklappen In der SRF News App können Sie unseren Wahlen-Push abonnieren. Die SRF News App gibt es im Apple App Store (iOS) und im Google Play Store (Android).

Gespräche und Hintergrund am Radio

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12 Uhr live aus dem Radiostudio in Bern. Simone Hulliger und Brigitte Kramer begleiten die Hörerinnen und Hörer durch den Wahltag und führen Gespräche mit Politikern und Korrespondentinnen in den Kantonen.

Philipp Burkhardt ordnet das Geschehen als Experte ein. Eine zentrale Rolle in der Berichterstattung von Radio SRF spielen die sechs Regionaljournale. Sie informieren zweimal pro Stunde direkt aus den Wahlzentren der Kantone, von wo sie Stimmen, Analysen und Interviews liefern.