Wo gibt es die jüngsten Kandidierenden für die Nationalratswahlen im Oktober? Wo die meisten Kandidierenden aus der Landwirtschaft? Welcher Kanton hatte 2019 die höchste Wahlbeteiligung, aber noch nie einen Bundesratssitz? Erfahren Sie es in unserem Kantonsvergleich.

Wahlen 2023: So unterschiedlich sind die Kantone

Die eidgenössischen Wahlen werden in den Kantonen entschieden. Doch wie ticken die 26 Kantone politisch überhaupt? Wir zeigen in elf Grafiken, wie sich die Kantone unterscheiden – und was sie verbindet.

04:44 Video Basel-Stadt verliert einen Sitz im Nationalrat – Zürich profitiert. Aus 10 vor 10 vom 21.09.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden.

Quellen: BFS, Bundeskanzlei, Bundesrat