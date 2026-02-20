Es gibt drei Kandidaturen von Vereinzelten. Die Bisherigen haben jedoch bessere Wahlchancen.

Weshalb wird gewählt? Weil am 8. März – wie alle vier Jahre – eine Gesamterneuerungswahl stattfindet. Fünf Sitze gilt es in der Glarner Regierung für die Amtsdauer von 2026 bis 2030 zu besetzen.

Wer darf gewählt werden? Zur Wahl zugelassen sind alle Personen, die stimmberechtigt und im Kanton Glarus wohnhaft sind. Wegen der Altersgrenzen müssen sie zudem zwischen 18 und 65 Jahre alt sein.

Wer hat bereits Interesse angemeldet? Kandidatinnen und Kandidaten können sich zwar bei der Staatskanzlei melden, müssen dies aber nicht tun. Ihre Kandidatur angemeldet haben im Moment acht Personen. Fünf davon sind die aktuellen Mitglieder der Regierung, die alle zur Wiederwahl antreten.

Legende: Das offizielle Foto der aktuellen Glarner Regierung (v.l.n.r.): Thomas Tschudi, Markus Heer, Landammann Kaspar Becker, Marianne Lienhard, Christian Marti und Ratsschreiber Arpad Baranyi. Staatskanzlei/Darko Cetojevic

Wird ein Sitz frei? Nein, da alle bisherigen Mitglieder des Regierungsrates wieder antreten, gibt es keinen freien Sitz. Zu einem Wechsel kann es trotzdem kommen, wenn jemand der Neuen mehr Stimmen holt als eine Bisherige oder ein Bisheriger.

Die Herausforderer

Marc Brunner (parteilos) aus Glarus ist Unternehmer.

Manuela van der Glas (parteilos) wohnt in Niederurnen und ist Unternehmerin.

Marcel Lötscher (parteilos) trat bereits 2025 bei einer Ersatzwahl für die Glarner Regierung an. Er wohnt in Schwanden und ist Seilbahnangestellter.

Wer tritt neben den aktuellen Regierungsmitgliedern noch an? Drei Kandidaturen von Parteilosen sind gemeldet. Marc Brunner aus Glarus, Manuela van der Glas aus Niederurnen (Glarus Nord) und Marcel Lötscher aus Schwanden (Glarus Süd). Marcel Lötscher versuchte den Sprung in die Regierung bereits vor einem Jahr, als ein Sitz frei wurde. Er kam auf 1493 Stimmen. Den Sitz holte damals Christian Marti mit 4758 Stimmen.

Wer hat die besten Wahlchancen? Es wäre überraschend, wenn die bisherigen Regierungsmitglieder ihre Sitze nicht verteidigen könnten. Sie haben den Bisherigen-Bonus und bei niemandem wurde im Vorfeld so grosse Kritik laut, dass er oder sie um die Wiederwahl fürchten müsste. Ein Achtungserfolg für jemanden Neuen liegt jedoch durchaus drin. Marcel Lötscher hat bei der letzen Ersatzwahl ein gutes Resultat gemacht, obwohl er politisch völlig unbekannt war.

Interviews mit den Bisherigen

Welche anderen Wahlen finden am 8. März im Kanton Glarus statt? In den drei Glarner Gemeinden werden die Regierungen neu gewählt, ebenfalls im Rahmen von Gesamterneuerungswahlen. Erst am 14. Juni findet eine solche dann auch für das Glarner Kantonsparlament, den Landrat, statt.