«Das ist die St.-Anna-Kapelle von 1853, und hier ist so etwa einmal im Monat, wenn es sich ergibt, eine Messe», sagt Gemeindepräsident Pascal Willemin.

Es geht gemächlich zu und her in Ederswiler. Die Kapelle steht mitten im Dorf mit den rund 120 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Gasthof Rebstock gleich nebenan ist seit Jahren geschlossen. «Leider, ja. Aber man hat immer die Hoffnung, dass es vielleicht einmal weitergeht», sagt Willemin.

Als einzige deutschsprachige Gemeinde im Kanton Jura habe Ederswiler gelernt, sich zu behaupten. Die Strassen sind gross auf Deutsch angeschrieben.

Legende: St. Anna Kapelle mit geschlossenem Restaurant Rebstock. SRF

Die französische Übersetzung, in kleiner Schrift, steht darunter. Ein paar Schritte weiter liegt das Gemeindehaus. «Wahlbüro» steht im Hinblick auf den Sonntag bereits an der Türe, auf Deutsch. Im Sitzungsraum des Gemeinderats wird sofort klar, in welchem Kanton man ist: Eine grosse Jura-Fahne hängt an der Wand.

Eine Frage der Gewohnheit

Heute fühlten sie sich dem Kanton Jura zugehörig, sagt Willemin. Damals, vor gut 40 Jahren, als es darum ging, vom Kanton Bern zum Kanton Jura zu wechseln, seien jedoch nicht alle begeistert gewesen. «Die Älteren eher nicht», erinnert er sich. «Das hatte mit der Sprache zu tun. Man hatte einfach Angst, im Jura sei alles Französisch, da verstehe man nichts. Das gab ein bisschen Reibereien, aber heute hat man sich daran gewöhnt.»

Legende: Gemeindepräsident Pascal Willemin mit der Botschaft der Regierung zu den kantonalen Wahlen auf Deutsch und Französisch. SRF/B. Colpi

Die Frage eines Kantonswechsels stellte sich dann noch einmal, als das benachbarte Laufental 1994 von Bern zum Kanton Baselland wechselte.

Ederswiler blieb jurassisch, geniesst als einzige deutschsprachige Gemeinde im Kanton jedoch einen Sonderstatus. «Bestimmte Dinge sind weiterhin auf Deutsch, da haben wir ein Abkommen miteinander. Sie schicken es auf Französisch, wir übersetzen es und bekommen es zurückbezahlt», so der Gemeindepräsident.

Steuererklärung auf Deutsch

Auf Deutsch schickt die Regierung zum Beispiel die Botschaft an die Stimmberechtigten zu den kantonalen Wahlen und Abstimmungen. Aber auch weniger beliebte Post des Kantons komme zuverlässig auf Deutsch, sagt Willemin: «Die Steuererklärung kommt auch auf Deutsch.»

Legende: Ehemaliges Schulhaus, das nun die Gemeindeverwaltung und das Wahlbüro beherbergt. SRF

Da, wo er jetzt als Gemeindepräsident sitzt, hat Willemin einst die Schulbank gedrückt. Die Schule musste jedoch vor über 30 Jahren schliessen. Seither gehen die Kinder von Ederswiler in der Nachbargemeinde Movelier zur Schule.

Sie werden auf Französisch unterrichtet. Angst, dass das Deutsch eines Tages verloren geht, hat der Gemeindepräsident nicht. Ederswiler werde noch lange eine deutschsprachige Gemeinde bleiben, auch wenn sie die einzige im Kanton Jura ist.