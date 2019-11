«Die SP muss sich thematisch eine neue Heimat suchen», sagt die Cloé Jans, Politologin am Meinungsforschungsinstitut GFS Bern. 2019 sei eine «Bewegungswahl» gewesen – und die Sozialdemokraten hätten es nicht geschafft, ihre Themen zu verkaufen. Zwar habe man nach der Schlappe von 2007 die Partei neu auf soziale Themen ausgerichtet und die Nähe zu den Gewerkschaften gesucht, wie von vielen Parteimitgliedern gewünscht wurde. «Doch Politik funktioniert in Zyklen – nach zehn Jahren muss man sich neu überlegen, was gerade aktuell ist», so Jans. Das Problem: Viele der sozialen Konflikte, welche die SP gross gemacht haben, sind befriedet. Was als Möglichkeit übrig bleibe, sei etwa die Frauenfrage. So habe die Partei zu wenig aus dem Frauenstreiktag im Frühling herausgeholt. «Es geht für die SP jetzt darum, dass man neue Lösungen und politische Vorschläge bringt, wie man das System für alle gerechter ausgestalten könnte – auch für Frauen und für Minderheiten.»