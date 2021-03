Der neue Churer Bischof erblickte am 26. Juli 1948 in Barcelona das Licht der Welt. In Spanien wuchs er als Auslandschweizer auf und besuchte dort Primar- und Mittelschule bis zur Matura 1967.

In der Schweiz studierte Bonnemain Medizin und schloss mit der Doktorwürde ab. 1978 wurde er zum Priester der Prälatur Opus Dei geweiht. Die erste Messe als Priester feierte er in der Pfarrei St. Anton in Zürich.

1981 wurde Bonnemain zum Diözesanrichter ernannt, ein Jahr später erfolgte die Berufung zum Vizeoffizial. Vorsitzender (Offizial) des Gerichtswesens der Diözese Chur wurde er 1989. Daneben war er in Zürich unter anderem als Spitalseelsorger tätig.