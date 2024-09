Am Wochenende schwitzen wir noch bei 30 Grad, jetzt ist in den Bergen – etwa in Arosa – der erste Schnee da. SRF Meteo hat für grosse Teile der Schweiz bis Samstag eine Wetterwarnung ausgesprochen. SRF-Meteorologe Mauro Hermann äussert sich zu den aktuellen Wetterkapriolen.

Mauro Hermann Meteorologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Mauro Hermann studierte an der ETH Zürich und schloss dort den Doktor in Atmosphären- und Klimawissenschaften ab. Er war Teil verschiedener Expeditionen auf dem Grönländischen Inlandeis und in der zentralen Arktis. Seit Januar 2024 ist er Meteorologe bei SRF Meteo.

Wie oft kommt es vor, dass Mitte September schon Schnee fällt?

Der Kälteeinbruch so früh im Herbst ist selten. Besonders in der Höhenlage von Arosa gab es das in jüngster Vergangenheit nur etwa ein Mal in zehn Jahren. Mit Höchstwerten um den Gefrierpunkt ist es dort in den kommenden Tagen deutlich kälter als normal – das wären nämlich 12 Grad. Hinzu kommt, dass die kühle Luft auch feucht ist und deshalb Schnee fällt.

Weisses Erwachen heute morgen in Arosa (1820 Meter über Meer)

Was bedeutet die Wetterwarnung von SRF Meteo?

Die grösste Gefahr geht aktuell von Schneeglätte aus. Beim ersten Kälteeinbruch im Herbst haben viele noch keine Winterpneus montiert. Dementsprechend sollte man so auch nicht auf eine Passfahrt gehen. Bis und mit Samstag ist in den Alpen oberhalb von 1100 bis 1400 Metern mit schneebedeckten Fahrbahnen zu rechnen.

Wie kalt wird es?

Von heute bis Sonntag drehen die meisten im Norden ihre Heizung auf – bei mir Zuhause läuft sie schon. Wer morgens aus dem Haus geht, trägt am besten Handschuhe oder eine Mütze: kalte 4 bis 8 Grad gibt es im Mittelland. In der Nacht auf Sonntag könnte es lokal gar zu Bodenfrost kommen. Tagsüber können wir morgen Freitag auch nicht allzu viel erwarten: 10 bis 14 Grad.

Wo fällt der Schnee?

Am meisten Schnee fällt am Alpennordhang und in den östlichen Voralpen. Dort kann es besonders morgen und am Samstag teils bis auf 1100 Meter ein weisses Erwachen geben. Oberhalb von 2000 Metern gibt es bis Samstag 20 bis 50 cm Neuschnee. Zwischen 1500 und 2000 Metern gibt es 10 bis 25 Zentimeter. Das Problem für Schneefans unter 2000 Meter ist, dass es zwischen den Schneeschauern auch wieder trocken ist. Mit den noch warmen Böden verschwindet der Schnee rasch wieder.

In den Nachbarländern kommt es zu viel Regen. Wie sieht es in der Schweiz aus?

Die erwarteten Niederschläge in Österreich, Tschechien und Südpolen sind wirklich enorm und sehr gefährlich. In Wien beispielsweise könnte übers Wochenende rund ein Drittel des Regens eines gesamten Jahres fallen. Wir werden bestimmt noch von Überschwemmungen rund um Oder, Donau und Elbe hören. In der Schweiz werden wir von diesem Tief aber nur gestreift und der grosse Regen bleibt aus.

Wird es kommende Woche wieder wärmer?

Es wird allmählich wärmer, aber das Wetter scheint sich dabei viel Zeit zu lassen. Im Norden verbleiben wir auch Anfang nächster Woche noch unter 20 Grad, Ende Woche könnten wir diese Marke wieder überschreiten. Die Bise tut auch das Ihre dazu, dass es vorerst eher ungemütlich bleibt.