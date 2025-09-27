Tausende demonstrieren in Genf und Bellinzona gegen Gaza-Krieg

In Genf haben laut der Polizei über 6000 Menschen gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen demonstriert.

Es handelte sich um die grösste propalästinensische Demonstration in der Stadt seit 2023.

Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg waren auch in Zürich und Bellinzona angekündigt. Im Tessin versammelten sich rund 2000 Menschen.

In Genf versammelten sich Demonstrantinnen und Demonstranten auf der Place Neuve. Ein Mitglied des sogenannten BDS-Kollektivs (Boykott-Desinvestitionen-Sanktionen) kritisierte dabei die Schweiz, «unter dem Deckmantel der Neutralität ihre Komplizenschaft mit Israel» zu demonstrieren. Schweizer Institutionen und Unternehmen wurden aufgefordert, jegliche Zusammenarbeit mit Israel sofort einzustellen.

Mehrere Tausend Personen demonstrieren in Genf gegen den Krieg im Gazastreifen.

Auch in Zürich beteiligten sich einige Tausend Personen an Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg.

Anschliessend bewegte sich die Menschenmenge über die Mont-Blanc-Brücke und beendete die Kundgebung hinter dem Bahnhof im Parc des Cropettes. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle. Viele junge Menschen und Familien nahmen am Marsch teil.

Auch in Bellinzona TI demonstrierten Menschen gegen den Gaza-Krieg. Laut der Polizei versammelten sich rund 2000 Personen und zogen zur Piazza Governo.