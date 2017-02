Erfolgreiche Schweizer an heimischer Ski-WM

Aus Tagesschau vom 19.2.2017

An der Ski-WM in St. Moritz wurden heute die letzten Medaillen verteilt. Obwohl für die Schweiz keine weitere dazu kam, fällt die Bilanz positiv aus: Sieben Medaillen gingen an die eidgenössische Skiequipe, so viele wie seit 28 Jahren nicht mehr.