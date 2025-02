Wolf Wallis will proaktive Wolfsabschüsse fortsetzen

Der Kanton Wallis sieht sich bei der Wolfsregulierung auf dem richtigen Weg.

Gemäss der neuen Jagdverordnung, die am 1. Februar in Kraft trat, will der Kanton Wallis die reaktive und proaktive Wolfsregulierung fortsetzen.

Ziel sei es nicht, alle Wölfe zu eliminieren, sondern eine dauerhafte Koexistenz von Wolf und Mensch zu ermöglichen, sagte FDP-Staatsrat Frédéric Favre vor den Medien in Sitten. Zudem sollen durch die Wolfsregulierung die Konflikte mit der Berglandwirtschaft und dem Tourismus reduziert werden.

Legende: Im Kanton Wallis wurden im Jahr 2024 insgesamt 35 Wölfe geschossen. KEYSTONE/Marco Schmidt

Die Walliser Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere hat eine Bilanz der Wolfspräsenz auf dem Kantonsgebiet im Jahr 2024 erstellt. Demnach wurden im vergangenen Jahr bei 112 Angriffen 341 Nutztiere getötet. 35 Wölfe wurden geschossen.

Die proaktive Wolfsjagd

Im Dezember 2023 startete die erste proaktive Wolfsjagd in der Schweiz. Das Ziel: Rudel, die in sogenannten Problemgebieten leben, präventiv abschiessen. In den beiden grossen Bergkantonen Wallis und Graubünden wurden in den folgenden zwei Monaten 39 Wölfe geschossen.