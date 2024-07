Der Planungbericht listet auch die Kriterien auf, welche für die Bewilligung von Tempo-30-Abschnitten eine Rolle spielen:

Lärmbelastung am Tag Lärmbelastung in der Nacht Objektive Verkehrssicherheit (Unfälle in den letzten fünf Jahren) Subjektive Verkehrssicherheit (Fuss- und Veloverkehr) Reisezeitverlust des motorisierten Individualverkehrs Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr Funktion der Strasse Wohn- und Aufenthaltsqualität

Die Kriterien lehnen sich laut dem Kanton Luzern an die Methode des Bundes an und «sind somit in der Praxis erprobt».