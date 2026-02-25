Der Oberste Gerichtshof der USA erklärte in seinem jüngsten Urteil die Anwendung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) zur Begründung umfassender Zusatzzölle für unzulässig. Die seit dem 2. April 2025 geltenden IEEPA-Zölle wurden aufgehoben.

Kurz darauf führte die US-Regierung neue Zusatzzölle in der Höhe von 10 Prozent auf Grundlage von Section 122 des US Trade Act ein, die seit dem 24. Februar in Kraft sind. Diese ersetzen die bisherigen länderspezifischen Zölle für 150 Tage und gelten zusätzlich zu den Meistbegünstigungszöllen.

Das Meistbegünstigungsprinzip der WTO verlangt, dass Handelsvorteile, wie Zollerleichterungen, allen WTO-Mitgliedern gleichermassen gewährt werden.

Im November einigten sich Bern und Washington darauf, dass die von den USA erhobenen Zölle nicht über 15 Prozent liegen dürfen. Um die politische Einigung juristisch zu festigen, soll ein rechtlich verbindliches Abkommen ausgehandelt werden.