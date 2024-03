Per 1. April 2009 hatte der Bundesrat die Tatbeweislösung eingeführt. Der Zivildienst dauert eineinhalbmal so lange wie der Militärdienst. Wer das in Kauf nimmt, liefert so Beweis genug für einen Gewissenskonflikt. Mit der Einführung des Tatbeweises hat der Bundesrat die Gewissensprüfung abgeschafft. Das hat zu einer deutlichen Zunahme der Eintritte in den Zivildienst geführt. 2011 wurde die Zivildienstverordnung revidiert, womit der Gesuchsprozess für den Zivildienst geändert wurde.