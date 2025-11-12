In gut einem Jahr erhalten Pensionierte in der Schweiz erstmals eine 13. AHV-Rente.

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung beschlossen, dass sie im Dezember 2026 ausbezahlt wird – als Zuschlag zur Rente für den Monat Dezember.

Legende: Pensionierte sollen erstmals im Dezember 2026 in den Genuss einer 13. AHV-Rente kommen. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Die 13. Altersrente entspricht einem Zwölftel der jährlich ausbezahlten Summe der Altersrenten, wie der Bundesrat weiter schreibt. Bei der Berechnung werden Kinder- oder Zusatzrente sowie der Rentenzuschlag für Frauen der Übergangsgeneration AHV21 nicht berücksichtigt.

Keinen Einfluss auf Ergänzungsleistungen

Anspruch auf die 13. Altersrente haben Personen, die im Monat Dezember Anspruch auf eine Altersrente haben. Hinterlassenenrenten an Witwen, Witwer und Waisen sowie Renten der Invalidenversicherung werden weiterhin zwölfmal pro Jahr ausbezahlt. Die 13. Altersrente hat keinen Einfluss auf die Berechnung der Ergänzungsleistungen.

Das Schweizer Stimmvolk hatte die 13. AHV-Rente im März 2024 beschlossen. Deren Finanzierung ist noch nicht abschliessend geklärt. Der Bundesrat schlägt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vor.