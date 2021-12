Am Freitag wird der Bundesrat entscheiden, welche Corona-Massnahmen er verschärfen wird.

Bis am Mittwochabend konnten sich die Kantone in einer Konsultation dazu äussern.

Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus; von zustimmend über kritisch bis überrumpelt.

Mauro Poggia, Gesundheitsdirektor des Kantons Genf, begrüsst die einheitlichen Massnahmen gegen das Coronavirus, welche der Bundesrat vorschlägt. Denn unterschiedliche Regeln von Kanton zu Kanton würden von der Bevölkerung wenig verstanden. Poggia ist also für schweizweit gleiche Regeln – ausser bei den Schulen. Hier hält er nichts vom bundesrätlichen Vorschlag von regelmässigen wöchentlichen Tests. Dies sei unverhältnismässig. Ähnlich tönt es auch aus dem Tessin. Auch dort hält man die repetitiven Massentests an Schulen für unnötig.

Die Schaffhauser Kantonsregierung ist offen für die Verschärfungen des Bundesrates. Sie sagt unter anderem Ja zur Sitzpflicht in der Gastronomie, zu den Pool-Tests an allen Schulen und zur Homeoffice-Pflicht für alle Ungeimpften.

Die Regierungen der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau unterstützen die Absicht des Bundesrates, die nationalen Corona-Massnahmen zu verstärken. Skeptisch sind sie bei der Zertifikatspflicht für private Treffen im Familien- und Freundeskreis. Sie sprechen sich für eine Empfehlung im Sinne einer Richtschnur für eigenverantwortliches Handeln aus, da sich eine solche Regel letztlich nicht kontrollieren und damit nicht durchsetzen lässt.

Der Zürcher Regierungsrat lehnt einen grossen Teil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen ab. So spricht er sich gegen obligatorische repetitive Tests an Schulen aus. Nein sagt er auch zu einer Sitzpflicht in der Gastronomie im Innern und zu einer Homeoffice-Pflicht. Ja sagt der Zürcher Regierungsrat zur Ausweitung der Zertifikatspflicht. Private Treffen im Familien- und Freundeskreis sollen aber davon ausgeschlossen werden. Eine möglichst rasche Umsetzung der angekündigten bundesweiten Massnahmen würde der Regierungsrat begrüssen.

Grundsätzliche Kritik am Bundesrat gibt es aus Luzern. Der zuständige Regierungsrat Guido Graf bezeichnet das Vorgehen des Bundesrates als «befremdlich». So habe sich der Bundesrat in den letzten Tagen mehrmals geweigert, Massnahmen zu ergreifen und stattdessen an die Kantone appelliert zu handeln.

Bund übersteuert kantonale Massnahmen

Doch dann sei der Bundesrat überraschend an die Öffentlichkeit getreten, um mitzuteilen, dass er nun doch Massnahmen erlassen werde. Deshalb habe die Luzerner Regierung ihre eigenen beschlossenen Massnahmen jetzt gar nicht kommuniziert. Dies, weil es wenig sinnvoll sei, wenn diese sowieso teilweise vom Bund übersteuert werden, so der Regierungsrat.

In einem Punkt zu weit, in einem anderen zu wenig weit gehen die bundesrätlichen Vorschläge für den Kanton Solothurn. «Eine erweiterte Zertifikatspflicht für private Veranstaltungen hält der Regierungsrat nicht für praktikabel», heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Dafür möchte Solothurn die Kapazitätsbeschränkungen beispielsweise in Kirchen oder an Universitäten, welche der Bundesrat aufheben will, beibehalten.

Gegen eine Zertifikatspflicht bei privaten Treffen haben sich unter anderem auch die Kantone Bern und Freiburg ausgesprochen. Der Bundesrat wird voraussichtlich am Freitag entscheiden und die beschlossenen Massnahmen dann rasch in Kraft setzen.