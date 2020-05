Ab nächsten Montag darf wieder geschwommen werden. Dies gilt aber gemäss den Bestimmungen des Bundesrats nur für Vereinssportler. Sie können sich in Gruppen von fünf Personen zum Training treffen. Wenn sie es denn können – viele Betreiber von Hallen- und Freibädern verzichten unter den derzeitigen strengen Hygienebestimmungen auf eine Eröffnung.

Freizeitschwimmer und Sonnenanbeter müssen also weiter Geduld haben. Wenn sich die Corona-Fallzahlen weiter positiv entwickeln, könnte der Bundesrat am 27. Mai entscheiden, die Eröffnung der Badeanstalten für die Öffentlichkeit zu erlauben. «Wir hoffen wirklich auf den 8. Juni», sagt dazu Martin Enz, Geschäftsführer des Verbandes Hallen und Freibäder.

Der Verband hat dazu bereits ein Schutzkonzept erarbeitet, an dem sich die Betreiber der Freibäder orientieren können. Dieses wurde zusammen mit anderen Gremien und dem Bund ausgearbeitet. Das Schutzkonzept müssten die Betreiber noch auf die eigenen Begebenheiten anpassen – dann könnten sie grundsätzlich bei einem Okay des Bundesrats eröffnen, so Martin Enz.

Beim Lesen des Schutzkonzepts wird aber bald klar: Prallvolle Liegewiesen und Schwimmbecken gibt es im Jahr 2020 nicht. «Im Schutzkonzept ist festgehalten: Ein Badegast pro zehn Quadratmeter, im Wasser und auf der Wiese», so Martin Enz. Das werde für ganz andere Verhältnisse sorgen.

Bei einem 25 Meter-Becken mit vier Bahnen seien gerade einmal 30 Leute erlaubt, so Martin Enz: «In einem normalen Sommer hat es da durchschnittlich 150 Leute.» Freibäder müssten sich überlegen, ob sich eine Saison für sie unter diesen Voraussetzungen und «mit garantiert weniger Einnahmen» lohnt.

Martin Enz selber ist in Pontresina für die Badi verantwortlich und sagt, diese Saison werde noch defizitärer als sonst. Die Gemeinde als Betreiberin habe aber auch eine soziale Aufgabe, und man wolle eröffnen, sobald es möglich sei. Tageseintritte werde es zumindest bei der Badi Pontresina nicht geben, der Eintritt sei auf zwei Stunden beschränkt.

Können Kinderbecken überhaupt offen sein? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Keystone Die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln ist insbesondere bei Kinderbecken schwer vorstellbar. «Hier warten wir noch auf Antworten», so Martin Enz vom Verband der Frei- und Hallenbäder. Die anstehende Eröffnung der Schulen deute darauf hin, dass allenfalls die Abstandsregeln unter Kindern nicht streng eingehalten werden müssen. Was das für den Betrieb in den Freibädern heisse, müsse man jedoch abwarten.

Im Schutzkonzept explizit festgehalten ist auch die Abstandsregel von zwei Metern. Jeder Besucher werde sich daran halten müssen. Die Freibäder würden kaum darum herumkommen, mehr Personal für die Überwachung abzustellen, so Martin Enz. Besuchern, die gegen die Regeln verstossen, werde man unter Umständen auch ein Verbot für die Anlage erteilen müssen.

Es sei den Freibädern aber selber überlassen, wie sie die Einhaltung der Regeln überprüfen würden, sagt Martin Enz. Wenn man nur so viele Leute ins Freibad lasse, wie im Wasser Platz haben, sei es sicher einfacher. Andernfalls generiere man mehr Einkommen, der Aufwand sei jedoch auch grösser.

Einschränkungen auch bei Garderoben und Duschen

Garderoben, Duschen und Toiletten dürften grundsätzlich zugänglich gemacht werden. Doch auch hier gebe es klare Einschränkungen, zum Beispiel mit Absperren von Pissoirs oder Garderobenschränken oder dem Anbringen von Abstandsmarkierungen. Das gebe noch viel Arbeit, so Martin Enz.

Ein kühles Bier im Badi-Restaurant und saure Schlangen am Kiosk: Auch was die Verpflegung angeht, wird einiges anders sein als gewohnt. Es gelte das Gastrokonzept, so Martin Enz. Es sei klar, dass die Badis auch da nicht die gewohnten Einnahmen generieren könnten. Auch dies werde in die Überlegungen der Betreiber einfliessen, ob sich eine Eröffnung für sie überhaupt lohne.