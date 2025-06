Es ist eine Naturkatastrophe historischen Ausmasses: Ein gigantischer Gletschersturz begrub am Mittwoch vergangener Woche das Walliser Dorf Blatten und den Weiler Ried unter sich. Damit ist das schlimmste zu erwartende Szenario eingetreten. Eine Chronologie der Ereignisse.

Die Naturkatastrophe in Blatten – eine Chronologie

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Samstag, 17. Mai, Nachmittag: Am Kleinen Nesthorn oberhalb von Blatten kommt es zu einem Felsabbruch. Das Geröll landet auf dem Birchgletscher und reisst einen kleinen Teil davon mit. Die Behörden sperren zwei Wanderwege.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Ein Felsstück löst sich am Kleinen Nesthorn – die Behörden sind zum ersten Mal alarmiert. Bildquelle: Keystone/Regionaler Führungsstab RFS Lötschental. 1 / 2 Legende: Ein Felsstück löst sich am Kleinen Nesthorn – die Behörden sind zum ersten Mal alarmiert. Keystone/Regionaler Führungsstab RFS Lötschental

Bild 2 von 2. Der Murgang stoppt rund 500 Meter oberhalb des Flusses Lonza und ausserhalb des Dorfes. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro. 2 / 2 Legende: Der Murgang stoppt rund 500 Meter oberhalb des Flusses Lonza und ausserhalb des Dorfes. Keystone/Cyril Zingaro Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Samstag, 17. Mai, Abend: Die Gemeindebehörden ordnen die Evakuation eines Teils von Blatten an. 92 Einwohnerinnen und Einwohner sowie 16 Gäste im Lötschentaler Dorf müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Legende: Zuerst wurde das südliche Gemeindegebiet bis zum Fluss Lonza evakuiert. zvg Gemeinde Blatten

Montag, 19. Mai, Vormittag: Die Evakuation wird ausgeweitet. Betroffen sind insgesamt rund 300 Personen. Experten fürchten einen massiven Bergsturz in den folgenden Stunden oder Tagen. Es könnten bis zu drei Millionen Kubikmeter Material ins Tal donnern, so Experten. Eventuell könnten sich sogar bis zu fünf Millionen Kubikmeter Geröll und Eis zu Tal bewegen, sagt der Gemeindepräsident von Blatten, Matthias Bellwald, an einer Medienkonferenz.

Passend zum Thema Bergsturz in Blatten Wie moderne Überwachungssysteme Leben retten

Montag, 19. Mai, Abend: Ein Teil des Gipfels des Kleinen Nesthorns bricht ab. Um das befürchtete Grossereignis handle es sich nicht, versichert der Regionale Führungsstab Lötschental.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Laut GPS-Messungen hatte sich die Senkung am Berg in der Woche zuvor stark beschleunigt. Bildquelle: Keystone/Kantonspolizei Wallis. 1 / 2 Legende: Laut GPS-Messungen hatte sich die Senkung am Berg in der Woche zuvor stark beschleunigt. Keystone/Kantonspolizei Wallis

Bild 2 von 2. 150'000 bis 200'000 Kubikmeter Gestein hätten sich in Stücken gelöst, sagt der Regionale Führungsstab Lötschental. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer. 2 / 2 Legende: 150'000 bis 200'000 Kubikmeter Gestein hätten sich in Stücken gelöst, sagt der Regionale Führungsstab Lötschental. Keystone/Peter Klaunzer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mittwoch, 21. Mai: Die Lage bleibt angespannt. Es kommt wie tags zuvor zu weiteren kleinen Felsabbrüchen. Der Geröllhaufen auf dem Birchgletscher wächst. Dass der Berg portionenweise abbreche, ohne dass es zu direkten Schäden im Tal komme, sei das beste der denkbaren Szenarien, versichern die Verantwortlichen.

Donnerstag, 22. Mai: Der Druck auf den Birchgletscher wächst. Im Bereich der Gletscherfront gebe es eine Beschleunigung der Bewegung, erklärt Ingenieur Alban Brigger von der Dienststelle für Naturgefahren des Kantons Wallis an einer Medienkonferenz. Am Abend bricht ein weiterer Teil des akut instabilen Gesteins am Kleinen Nesthorn ab.

Freitag, 23. Mai: Der Gletscher bewegt sich erneut schneller. Am Abend stürzt der zuvor höchste Punkt des Kleinen Nesthorns ab.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. «Die Bewegung des Gletschers beträgt derzeit rund zwei Meter pro Tag», sagt der stellvertretende Informationschef des Regionalen Führungsstabs, Jonas Jeitziner. (23. Mai 2025). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott. 1 / 3 Legende: «Die Bewegung des Gletschers beträgt derzeit rund zwei Meter pro Tag», sagt der stellvertretende Informationschef des Regionalen Führungsstabs, Jonas Jeitziner. (23. Mai 2025) Keystone/Jean-Christophe Bott

Bild 2 von 3. Zwar rechnen die Experten inzwischen eher nicht mehr mit einem Bergsturz mit grösseren Mengen Material. (23. Mai 2025). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott. 2 / 3 Legende: Zwar rechnen die Experten inzwischen eher nicht mehr mit einem Bergsturz mit grösseren Mengen Material. (23. Mai 2025) Keystone/Jean-Christophe Bott

Bild 3 von 3. Umso mehr Sorge bereitet ihnen der Gletscher. (23. Mai 2025). Bildquelle: Keystone/Regionaler Führungsstab Lötschental. 3 / 3 Legende: Umso mehr Sorge bereitet ihnen der Gletscher. (23. Mai 2025) Keystone/Regionaler Führungsstab Lötschental Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Samstag, 24. Mai: Weitere Felsabbrüche und Eislawinen. Die Geschwindigkeit der Bewegung des Gletschers steigt. Sie habe sich von Freitag auf Samstag verdoppelt und betrage nun rund vier bis viereinhalb Meter pro Tag, heisst es vom Regionalen Führungsstab.

Sonntag, 25. Mai: Der Gletscher bewegt sich weiter in Richtung Tal. Immer wieder kommt es zu Felsstürzen und Eislawinen. Noch gelangt das Material aber nicht bis ins Dorf Blatten.

Legende: Steine stürzen vom Kleinen Nesthorn auf den Birchgletscher. (25. Mai 2025) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Montag, 26. Mai: Weitere Abbrüche. Der Gletscher sei nach wie vor in Bewegung, zuletzt rund 2.5 bis 3.5 Meter pro Tag, geben die Behörden bekannt. Die grösste Gefahr sei derzeit, dass der Gletscher in einem Mal abbrechen könnte.

Dienstag, 27. Mai: Die Gletscherabbrüche nehmen markant zu. Die Gletscherfront habe sich zuletzt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von rund zehn Metern pro Tag bewegt, teilt der Regionale Führungsstab mit.

Legende: Eines der letzten Bilder der Gletschermasse, bevor sie ins Lötschental stürzt. Neun Millionen Tonnen schwerer Schutt liegen nun auf dem Birchgletscher. Keystone/Jean-Christophe Bott

Mittwoch, 28. Mai: Der Kanton Wallis ruft die besondere Lage aus. Wenige Stunden später tritt das Worst-Case-Szenario ein: Das Dorf Blatten und der Weiler Ried werden zum grössten Teil unter einer gigantischen Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll begraben und zerstört. Das Wasser der Lonza staut sich am Schuttkegel, bildet einen See und zerstört auch noch die verbliebenen Häuser. Ein 64-jähriger Mann wird nach dem Unglück vermisst. Auch eine Woche später dauert die Suche nach ihm noch immer an.

Donnerstag, 29. Mai: Die Behörden fürchten, dass der See hinter dem Schuttkegel überläuft und einen riesigen Murgang auslöst. Noch am Mittwochabend sind daher Teile der Dörfer Wiler und Kippel evakuiert worden. In Gampel und Steg im Rhonetal werden Brücken gesperrt oder demontiert. Ein Einsatz auf dem Schuttkegel ist nicht möglich. Zu instabil sind die Gesteinsmassen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Die ersten Bilder aus dem Lötschental zeigen: Nichts ist mehr so, wie es zuvor war. (28. Mai 2025). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott. 1 / 6 Legende: Die ersten Bilder aus dem Lötschental zeigen: Nichts ist mehr so, wie es zuvor war. (28. Mai 2025) Keystone/Jean-Christophe Bott

Bild 2 von 6. Der grösste Teil des Dorfes Blatten wurde von den Gletschermassen verschüttet. Auch der Weiler Ried wurde komplett zerstört. (29. Mai 2025). Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 2 / 6 Legende: Der grösste Teil des Dorfes Blatten wurde von den Gletschermassen verschüttet. Auch der Weiler Ried wurde komplett zerstört. (29. Mai 2025) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 3 von 6. Häuser, die den Gletscherabbruch überstanden haben, versinken einen Tag später im aufgestauten See des Flusses Lonza. (29. Mai 2025). Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 3 / 6 Legende: Häuser, die den Gletscherabbruch überstanden haben, versinken einen Tag später im aufgestauten See des Flusses Lonza. (29. Mai 2025) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 4 von 6. Die Armee wird ins Lötschental gerufen. Ein Einsatz auf dem stellenweise bis zu hundert Meter hohen Schuttkegel ist aber aufgrund der instabilen Gesteinsmasse nicht möglich. (29. Mai 2025). Bildquelle: Keystone/Alessandro della Valle. 4 / 6 Legende: Die Armee wird ins Lötschental gerufen. Ein Einsatz auf dem stellenweise bis zu hundert Meter hohen Schuttkegel ist aber aufgrund der instabilen Gesteinsmasse nicht möglich. (29. Mai 2025) Keystone/Alessandro della Valle

Bild 5 von 6. Die Gemeinden Gampel und Steg bereiten sich in der Zwischenzeit auf ein Worst-Case-Szenario vor. (30. Mai 2025). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott. 5 / 6 Legende: Die Gemeinden Gampel und Steg bereiten sich in der Zwischenzeit auf ein Worst-Case-Szenario vor. (30. Mai 2025) Keystone/Jean-Christophe Bott

Bild 6 von 6. Der Blattner Gemeindepräsident Matthias Bellwald sagt nach dem verheerenden Gletscherabsturz: «Wir werden eine Zukunft in Blatten wieder aufbauen». Und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter pflichtet ihm bei, «ihr seid nicht alleine» – der Bund werde Blatten mit allem Nötigen unterstützen. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott. 6 / 6 Legende: Der Blattner Gemeindepräsident Matthias Bellwald sagt nach dem verheerenden Gletscherabsturz: «Wir werden eine Zukunft in Blatten wieder aufbauen». Und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter pflichtet ihm bei, «ihr seid nicht alleine» – der Bund werde Blatten mit allem Nötigen unterstützen. Keystone/Jean-Christophe Bott Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Freitag, 30. Mai: Wasser der Lonza fliesst über die gewaltige Geröllhalde. Es bilden sich Bäche und kleine Seen auf dem Schuttkegel. Die Gemeinden unterhalb des Bergsturzes im Lötschental und auch im Rhonetal bereiten sich auf den Ernstfall vor. In Gampel und Steg werden Dämme errichtet. Die Bevölkerung ist angewiesen, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Samstag, 31. Mai: Die Lonza bahnt sich ihren Weg durch den Schuttkegel und fliesst von dort Richtung Stausee Ferden. Am Abend ordnet die Kantonsregierung an, dort die Schleusen zu öffnen. Dies, damit der Stausee im Falle eines Murgangs weiterhin als Rückhaltebecken dienen kann. Denn der Spiegel des Sees steigt wieder, obwohl dieser zuvor entleert worden war.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Die Schleusen des Stausees Ferden werden geöffnet. (1. Juni 2025). Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro. 1 / 3 Legende: Die Schleusen des Stausees Ferden werden geöffnet. (1. Juni 2025) Keystone/Cyril Zingaro

Bild 2 von 3. Vereinzelt werden Einsatzkräfte auf den Schuttkegel geflogen. Der Abfluss des Wassers der Lonza wird ständig analysiert. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro. 2 / 3 Legende: Vereinzelt werden Einsatzkräfte auf den Schuttkegel geflogen. Der Abfluss des Wassers der Lonza wird ständig analysiert. Keystone/Cyril Zingaro

Bild 3 von 3. Das Medieninteresse im Lötschental ist gross. Mehrere internationale Sender schicken Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. (1. Juni 2025). Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro. 3 / 3 Legende: Das Medieninteresse im Lötschental ist gross. Mehrere internationale Sender schicken Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. (1. Juni 2025) Keystone/Cyril Zingaro Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Montag, 2. Juni: Die Suche nach dem Vermissten wird wieder aufgenommen. Zugleich eröffnet die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung in dem Fall. Es gehe darum, herauszufinden, ob der Vermisste gegen eine Anordnung verstossen oder ob er sich in einem Gebiet befunden habe, in dem er sich aufhalten durfte, erklärt die zuständige Staatsanwältin.