Die Weko hat ihre über 12 Jahr lange dauernde Untersuchungen zu Absprachen im Finanzmarkt abgeschlossen – mit alarmierendem Ergebnis.

In sieben von neun Fällen deckte sie Absprachen im Handel mit Zinsderivaten, im Devisenhandel und im Edelmetallhandel auf. Daran waren grosse internationale Banken beteiligt, darunter auch Schweizer Institute.

Schweizer Banken hielten sich nicht an Regeln

Bei den Zinsderivaten koordinierten sich die UBS, die Credit Suisse und ausländische Grossbanken. Diese Absprachen verzerrten den Wettbewerb und beeinflussten die Preise zentraler Finanzprodukte. Betroffen davon waren Unternehmen und Sparer. Im Devisenhandel gerieten UBS und die ZKB zusammen mit anderen Instituten ins Visier der Wettbewerbshüter.

Die Weko hält fest: «Nationale und internationale Finanzmärkte spielen eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen sowie Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen. Deshalb muss der Wettbewerb auf den Finanzmärkten fair stattfinden und folglich müssen Banken – wie alle anderen Unternehmen auch – die Wettbewerbsregeln einhalten.» Genau das haben die Banken nicht getan.

Zwar wurden einige Verfahren, etwa zu Edelmetallen oder den japanischen Referenzzinssatz, eingestellt, doch die Bilanz bleibt eindeutig: Schweizer Finanzinstitute waren wiederholt in Absprachen verwickelt, die weltweit zu Milliardenstrafen und Vertrauensverluste im Bankensektor führten.

«Systemisches Problem» – bis nach ganz unten

Praktisch alle namhaften Banken waren involviert: Bank of America, die Deutsche Bank, JP Morgan und viele weitere Finanzinstitute.

Besonders brisant ist allerdings: Nicht nur globale Banken haben manipuliert und damit Schaden angerichtet. Auch die Zürcher Kantonalbank, eine öffentlich-rechtliche Anstalt, findet sich auf der unrühmlichen Liste. Das zeigt: Manipulationen und Preisabsprachen im Finanzmarkt sind ein systemisches Problem – bis auf die unterste Stufe.

Im Rahmen der Untersuchungen hat die Weko insgesamt Bussen von fast 240 Millionen Franken gegen 20 Banken verhängt.