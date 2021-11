Legende: Keystone

Am Rande der Klimakonferenz in Glasgow haben rund zwei Dutzend Länder, aber auch Autohersteller und Investoren eine Deklaration unterzeichnet, mit dem Ziel, dass weltweit spätestens ab 2040 alle Neuwagen (Pkw, Vans und leichte Nutzfahrzeuge) keine klimaschädlichen Abgase mehr ausstossen sollen. In führenden Staaten soll es sogar 2035 sein. Diese Deklaration ist nicht rechtlich verbindlich, hat aber eine grosse symbolische Bedeutung. Nicht unterzeichnet haben die Deklaration unter anderem Deutschland und die Schweiz. Deutschland macht für seine Nicht-Unterzeichnung eine Fussnote in der Deklaration verantwortlich, welche auch den Einsatz von sogenanntem E-Fuel – das ist durch erneuerbare Energie hergestelltes Benzin – verbietet.