Idorsia-Chefin Gupta tritt nach weniger als einem Jahr zurück

Überraschender Führungswechsel bei Idorsia: CEO Srishti Gupta verlässt das Biotechunternehmen nach nicht einmal einem Jahr.

Bis zur Ernennung einer Nachfolge übernimmt der Gründer und langjährige Chef, Jean-Paul Clozel, die Verantwortung für das Tagesgeschäft.

Der Verwaltungsrat habe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef gestartet, teilt das Biotechunternehmen mit.

«Am Ende lief es darauf hinaus, dass der Verwaltungsrat und Frau Gupta unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie das Unternehmen am besten geführt werden sollte», sagte ein Idorsia-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Clozel wolle das Unternehmen schneller voranbringen und den Fokus auf langfristige Wertschöpfung legen.

Legende: Die Baselbieter Biotechfirma Idorsia wird 2017 von Jean-Paul und Martine Clozel gegründet. Die beiden haben zuvor für 30 Milliarden Dollar ihre Firma Actelion an Johnson & Johnson verkauft. KEYSTONE / Georgios Kefalas

Die Ärztin war seit 2021 im Verwaltungsrat und brachte 18 Jahre McKinsey-Erfahrung mit. Ihre Wahl hatte auch deshalb Aufmerksamkeit erregt, weil sie mit Novartis-CEO Vas Narasimhan verheiratet ist. Gupta gelang es, die Umsatzentwicklung mit dem Schlafmittel Quviviq anzukurbeln und die Pipeline zu straffen.

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Gupta legt auch ihr Verwaltungsratsmandat nieder. Der Generalversammlung am 6. Mai werden neue Kandidaten vorgeschlagen.