Noch wird in der Schweiz wenig Geld per Smartphone überwiesen. Doch die Nutzerzahlen der Bezahl-Apps steigen.

Bezahlen mit dem Smartphone wird immer beliebter. Davon profitiert die Schweizer Bezahl-App Twint. Rund drei Millionen Menschen in der Schweiz haben sie inzwischen auf ihrem Smartphone installiert. Das sind doppelt so viele wie vor einem Jahr. Das Schweizer Zahlungsgeschäft dominiert das Unternehmen aber deshalb noch lange nicht.

Verdoppelung der Downloads

Ob Apple, Samsung, Google oder die Schweizer Banken – jeder will vorne mit dabei sein, wenn es um das Zahlen via Smartphone geht. Es lockt ein Milliardenmarkt. Mit ihrem Gemeinschaftsprojekt Twint wollen die Schweizer Banken den internationalen Tech-Giganten gegensteuern. Lange wurde das Projekt jedoch belächelt, kaum jemand glaubte an Twint.

Die Verdoppelung der Downloads auf drei Millionen ist deshalb ein beachtlicher Erfolg. «Es gibt noch ein paar Kinder und ein paar Senioren, welche die App nicht haben», sagt Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland. «Aber eigentlich kann man sagen: Viele Leute haben die App installiert.» Allerdings nutzen sie Twint nur wenig.

Banken boykottierten Tech-Giganten

Im September wurde lediglich 6.6 Millionen Mal mit der App Geld überwiesen. Mit Debit- und Kreditkarte wird ein vielfaches öfter bezahlt. Insgesamt wird in der Schweiz noch sehr wenig via Handy Geld überwiesen. Laut dem Schweizer Zahlungsmonitor laufen erst rund sechs Prozent der Transaktionen via Smartphone.

Wie genau sich Twint, Apple oder Google dieses Kuchenstück aufteilen, ist unklar. Klar sei aber, dass in den letzten Monaten von Seite Tech-Giganten eine Art Aufholjagd begonnen habe. Denn davor hätten die Schweizer Banken diese Bezahldienste quasi boykottiert. «Als Kunde einer grossen Bank wie der UBS, der Credit Suisse, einer Kantonalbank oder der Postfinance konnte ich lange Zeit Apple Pay oder Google Pay nicht benutzen», weiss Beyeler. Erst in den letzten Monaten hätten die Banken die Kreditkarten für diese Bezahldienste freigeschaltet.

Das Rennen um den mobilen Geldbeutel geht also einfach in die nächste Runde. Twint hat gemäss einer Studie dank Corona immerhin an Bekanntheit gewonnen.