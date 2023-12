Rund vier von zehn Schweizerinnen und Schweizern bezahlen laut einer repräsentativen Umfrage an der Kasse mit Mobiltelefon oder einem Wearable wie einer Smartwatch.

Einer aktuellen Studie des Finanzunternehmens Visa zufolge nutzen knapp drei Viertel am liebsten digitale Zahlungsmethoden.

Bei den über 60-Jährigen hat rund ein Viertel schon mobil bezahlt.

Geht es um Geld, wird immer mehr zum Smartphone oder sogenannten Wearables (beispielsweise Smartwatches) gegriffen: 2021 machten es 25 Prozent, heute sind es 37 Prozent.

Laut der Onlinebefragung von Visa nutzen gar fast drei Viertel (72 Prozent) der Schweizerinnen und Schweizer inzwischen am liebsten digitale Zahlungsmethoden. 27 Prozent aller Befragten aus der Deutschschweiz meiden aktiv Geschäfte, in denen sie nicht digital zahlen können. In der Romandie sind es laut der Studie 34 Prozent und im Tessin sogar 37 Prozent.

Auch die über 60-Jährigen holen beim kontaktlosen Bezahlen deutlich auf. Jeder Vierte habe schon einmal mobil bezahlt, ein Wachstum von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den unter 36-Jährigen hat mehr als die Hälfte schon einmal per Smartphone oder Wearable an der Kasse bezahlt.

Mehr zur Umfrage Box aufklappen Box zuklappen Legende: KEYSTONE/Christian Beutler In Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut forsa hat Visa im November 2023 mit einer repräsentativen Onlineumfrage rund 1000 Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz ab 18 Jahren zu ihrer Einstellung zum digitalen Bezahlen und ihrem Nutzungsverhalten befragt. Die Umfrage wurde 2023 zum dritten Mal in Folge durchgeführt.