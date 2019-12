«Es ist sicher ein gut gewählter Zeitpunkt, das Unternehmen gerade jetzt zu verlassen.» So müssten sie sich dem wachsenden Konflikt in der Google-Belegschaft nicht stellen, «denn es gab sogar schon Streiks bei Google». Auch von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung im Konzern bleibe so nichts an ihnen hängen. Wie bekannt wurde, sollen Manager des Unternehmens mutmasslich Angestellte sexuell belästigt haben. «Die Stimmung bei Google war auch schon besser, deshalb fällt es den beiden leicht, jetzt abzutreten.»