Produziert wird das Gerät des Jungunternehmens Caru in der Schweiz. Schon 200 Geräte seien verkauft worden, vor allem in Zentren für begleitetes Wohnen. Dort wird Caru vor allem als Notruf eingesetzt. Nun peilt man den Markt für Private an.

250 Franken kostet Caru in der Einführungsphase, hinzu kommen monatliche Gebühren von 45 Franken: für die Telefonie, die ständige Datenverbindung, Funktionalitätsüberprüfung und regelmässige Software-Updates.

Investoren, mehrheitlich aus der Schweiz, haben das Jungunternehmen mit mehreren Millionen Franken finanziert.