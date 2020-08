In der Schweiz erhöhte sich die Jugenderwerbslosenquote (15- bis 24-Jährige) gemäss ILO zwischen dem 2. Quartal 2019 und dem 2. Quartal 2020 von 6.2 Prozent auf 8.4 Prozent. Im selben Zeitraum nahm die Jugenderwerbslosenquote sowohl in der Europäischen Union (EU: von 14.9 Prozent auf 16.4 Prozent) als auch in der Eurozone (EZ19: von 15.4 Prozent auf 16.7 Prozent) zu.