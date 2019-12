Damit hatte Anfang Jahr niemand gerechnet: eine Börsen-Rekordjagd, wie man sie in letzten Jahrzehnten kaum gesehen hat.

Unerwartetes Rekordjahr an der Börse

Drei Faktoren zum grossen Plus

Börsenexperten sprachen von historischen Momenten. Rund um den Globus ging es 2019 aufwärts an den Aktienmärkten. Der Leitindex der Schweizer Börse SMI verzeichnete in diesem Jahr den viertgrössten Zuwachs seit der Einführung vor 31 Jahren – was Anlegerinnen und Anleger nach dem schmerzhaften Minus im Vorjahr freuen dürfte.

Dafür verantwortlich sind drei wichtige globale Themen, bei denen die Vorzeichen im Verlaufe des Jahres überraschend gedreht haben.

Die Zinsentwicklung in den USA: Mit steigenden Zinsen rechneten alle Experten noch Anfang Jahr. Doch das Gegenteil ist passiert. Die US-Notenbank senkte ihren Leitzins und gab den Aktienmärkten damit Schub.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China: Ende des letzten Jahres standen hier die Zeichen noch auf Eskalation. Nun scheint es lediglich eine Frage der Zeit, wann ein Handelsvertrag zwischen den zwei grössten Volkswirtschaften der Welt unterzeichnet wird. Auch dies ein positives Signal für die Märkte.

Legende: Dass US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sich im Handelsstreit angenähert haben, hat massgeblich zum Hoch an der Börse beigetragen. Keystone

Die Brexit-Thematik: Auch das war ein weiteres Plus für die Aktienkurse. Ein ungeregelter Austritt Grossbritanniens aus der EU war Anfang Jahr noch eine reelle Bedrohung. Die Parlamentswahlen im Dezember sorgten für Klarheit und damit für weiter steigende Kurse.

Zinsen, Handelsstreit und der Brexit. Drei Faktoren, welche die Aktienkurse dieses Jahr steigen liessen. An der Schweizer Börse gar auf neue Höchstwerte.