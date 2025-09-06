Grossverteiler messen Stresspegel der Kunden, um sie entspannt und konsumfreudig durch die neuen Filialen zu lotsen.

«Die Frau muss sich wohlfühlen im Laden, dann öffnet sich auch das Portemonnaie.» Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler setzte schon früh auf Verkaufspsychologie: «Wir versuchten den Angriff auf die Hausfrau über das Herz», sagte er bei der Eröffnung des ersten grossen Migros-Supermarktes in Zürich. Das war 1952.

Legende: Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler erkannte früh, dass die Kundschaft in Kaufstimmung gebracht werden muss. (Migros-Markt am Kreuzplatz in Zürich, Juli 1991) KEYSTONE/Str

«Die Symmetrie liegt der Frau nicht», sagte Dutti weiter, deshalb waren die Verkaufsgestelle unregelmässig aufgestellt und die Beleuchtung unregelmässig. Sein Ziel war, eine Atmosphäre wie auf einem Markt zu erzeugen.

Warme Farben steigern Kauflaune

Und heute? Die Ziele sind dieselben: Die Kunden sollten möglichst lange bleiben und dazu verführt werden, möglichst viel Geld auszugeben. Die Mittel dazu sind viel ausgeklügelter geworden und die Konsumenten werden enger beobachtet.

Legende: Wie lässt sich die Kundschaft in Einkaufsstimmung versetzen? Damit beschäftigen sich Grossverteiler beim Bau einer neuen Filiale. KEYSTONE/Gaetan Bally

Jolanda Lombriser, Expertin für Einkaufsverhalten bei der Migros, sagt, der Wohlfühlfaktor sei auch heute wichtig. Es beginne schon beim Eingang: Frisches Gemüse und Früchte wartet hier auf die Eintretenden. Die warmen Farben entspannten die Kundschaft und versetze sie in gute Kauflaune, so die Erkenntnis. Der Duft von frischem Brot in der Hausbäckerei zeige ähnliche Wirkung.

Stresspegel der Kundinnen messen

Doch neben dem Wohlfühlen sei heute effizientes Einkaufen entscheidend, so Lombriser. Sie nutzt moderne Mittel, um Konsumenten zu analysieren: Bei 63 Testkunden mass sie Puls und Augenbewegungen (Eye-Tracking) und mit Wärmebildern den Stresspegel.

Stressig für Kunden ist es, wenn sie an der Kasse zu lange warten müssen oder sie etwas nicht schnell finden. Das wiederum ist schlecht fürs Geschäft.

Legende: Jolanda Lombriser (links) zeigt Filialleiterin Nada Kaufmann, wie die Platzierung der Gestelle noch optimiert werden kann. SRF

Vor der Neueröffnung der Migros-Filiale im Säntispark sieht Lombriser Handlungsbedarf: Ein Gestell verdecke die Sicht auf die Truhe, die mit Aktionen gefüllt ist. Es muss weg. Wenn die Kundschaft die Aktionen nicht sehe, steuere sie vorzeitig Richtung Kasse. Die Filialleiterin Nada Kaufmann erledigt das und verschiebt das umsatzhemmende Gestell.

Gut gelotst ist schon fast verkauft

Die Kundinnen und Kunden sollen möglichst gut durch den Laden geführt werden. Ladenbauleiterin Monika Diebold ist verantwortlich dafür, dass neue Läden nach diesen Kriterien eingerichtet werden.

Verschiedene Loops führen durch den Laden Box aufklappen Box zuklappen Durch den neuen Laden im Säntispark gibt es je nach Kundenbedürfnis drei verschiedene Rundgänge – im Jargon heissen sie Loops. Jetzt-Loop: Für den kleinen Bedarf: einen Snack, einen Apfel, ein Brötchen und ein Getränk. Von hier nimmt er die Abkürzung direkt an die Kasse.

Heute-Loop: Für den Tagesbedarf

Alles-Loop: Für den Wocheneinkauf. Der Kunde wird durch den gesamten Laden gelotst und verpasst nichts.

Die Kundschaft muss sich im neuen Laden im Säntispark erst zurechtfinden. Sie loben die grosszügigen Gänge.

Ich muss an allen Gestellen vorbei. Wenigstens ist es nicht so schlimm wie bei Ikea.

Doch Kundin Annemarie Schrämli sagt: «Es ist das Typische: Langgezogen, damit man an jedem Gestell vorbeimuss.» Was die langen Wege anbelangt, meint sie: «Immerhin ist es nicht so schlimm wie bei Ikea.»

Weniger Kassen = Mehr Stress?

Eine andere Kundin kritisiert: «Der Kassenbereich ist etwas klein geraten.» Die Anzahl der bedienten Kassen wurde bei der neuen Filiale von sieben auf vier reduziert.

Wie das wohl in Stosszeiten sei, fragt sie sich. «Es gibt ja noch immer viele Leute, die an Kassen zahlen wollen.»

Das wiederum könnte zu Stress führen, den die Grossverteiler ja um jeden Preis vermeiden wollen. Die Migros-Verantwortlichen im Säntispark bestreiten jedoch, dass weniger Kassen zwingend stressfördernd seien. Viele Menschen würden die Self-Scanning-Kassen bevorzugen.

Neue Läden: Coop hat die Nase vorn Box aufklappen Box zuklappen Bei der Zahl der Filialen liegt Coop vorne: Der Grossverteiler hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl seiner Verkaufslokale bis 2026 auf 1000 zu erhöhen. Ende 2024 waren 970 Standorte in Betrieb. Die Migros hatte 2024 angekündigt, zwei Milliarden Franken zu investieren, um Marktanteile zurückzugewinnen. Bis im Jahr 2030 sollen deshalb 140 neue Filialen eröffnet und 350 erneuert werden. Migros wird dann schweizweit 930 Standorte betreiben. Will der orange Riese seine Pläne umsetzen, muss noch einiges gehen: 2024 und 2025 wurden bisher 14 neue Filialen eröffnet und 32 umgebaut.

Beide Grossverteiler, Migros und Coop, sind ständig daran, ihre Läden zu modernisieren. Der Kampf um die Kunden hört nie auf, die Konkurrenz schläft nicht.

Für die Filialleiterin im Säntispark ist klar: Moderne Läden sind in einem hart umkämpften Markt wichtig, aber der persönliche Kundenkontakt genauso.