«Das ist am Nachmittag an der Börse ein ziemlich wilder Ritt gewesen. Es ging hoch und runter. Letztendlich fällt der Dow Jones um über fünfhundert Zähler. Das ist ein Abschlag von fast zwei Prozent. Das zeigt schon: Die Börse ist nicht happy mit diesem Zinsentscheid. Die 75 Basispunkte sind erwartet worden. Dass aber ähnliche Zinserhöhungen in den nächsten Monaten zu erwarten sind, hat dann doch viele auf dem falschen Fuss erwischt.

Notenbank-Chef Jerome Powell hat es recht klar gesagt: Man kann sich Inflation nicht einfach wegwünschen. Die Teuerung zu bekämpfen, ist schmerzhaft. Doch für wen? Schmerzhaft für Unternehmen, weil die mit teurerem Geld weniger investieren sollen, schmerzhaft aber auch für die amerikanische Bevölkerung, weil erwartet, ja sogar gewünscht wird, dass die Arbeitslosenquote steigt. Der Arbeitsmarkt ist viel zu heiss und das sei eben mit ein Inflationstreiber. Das ist eine schwierige Phase, die jetzt auf die US-Bürger zukommt.»