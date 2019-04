Abgestürzte Boeing war in gutem Zustand

Laut einem ersten Zwischenbericht der äthiopischen Behörden war die vor einem Monat abgestürzte Boeing 737 flugtüchtig und in gutem Zustand.

Die Piloten hätten die von Boeing vorgegebenen Notfallabläufe zur Stabilisierung der Maschine eingehalten.

Ein Schlussbericht zum Absturz soll innert eines Jahres vorliegen.

Zweiter Absturz innert weniger Monate

Der Absturz unweit von Addis Abeba, bei dem am 10. März alle 157 Menschen an Bord ums Leben kamen, hat Boeing und die US-Luftfahrtbehörde FAA stark unter Druck gebracht. Im Fokus steht vor allem die Steuerungssoftware, die bereits beim Crash einer baugleichen Boeing in Indonesien als eine mögliche Ursache gilt. Bei dem Unglück Ende Oktober starben 189 Menschen.

Boeing 737: Beliebt in verschiedenen Versionen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Die rund 370 bisher ausgelieferten 737 Max sind angesichts weltweiter Flugverbote derzeit gegroundet. Zahlreiche Bestellungen sind zudem in der Schwebe. Die Boeing 737 ist eines der meistgebauten Passagierflugzeuge der Welt. Sie wird vom Hersteller Boeing seit 1967 in verschiedenen Versionen produziert. Seither hat der Flugzeugbauer über 10'000 Maschinen dieses Typs ausgeliefert. Mit den Weiterentwicklungen NG (Next Generation) und MAX wurde aus dem ursprünglichen Kurzstreckenflugzeug 737 eine Maschine für Mittelstrecken: Je nach Modell hat das Flugzeug gemäss Werksangaben eine Reichweite von 6000 bis über 7000 Kilometern. Die MAX-Version ist zudem deutlich treibstoffsparender. Bis Ende letzten Jahres wurden rund 350 Maschinen der MAX-Version ausgeliefert. Weltweit haben 80 Fluggesellschaften über 5011 Maschinen dieses Typs bestellt.

Die äthiopische Regierung hatte vor dem Vorliegen der aktuellen Untersuchungsergebnisse erklärt, dass die Abstürze «klare Ähnlichkeiten» aufweisen. Unfallermittler gingen beim Crash in Indonesien davon aus, dass die eigens von Boeing für die neue Flugzeugreihe 737 Max entwickelte Steuerungssoftware MCAS ein wichtiger Auslöser des Unglücks gewesen sein könnte. Der Bordcomputer soll die Nase der Lion-Air-Maschine automatisch immer wieder nach unten gedrückt haben, während die Crew gegenzusteuern versuchte.