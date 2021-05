SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Heim schätzt, dass die Gefahr eines Groundings der ganzen Flotte – wie etwa 2001 bei der Swissair – derzeit noch gering ist. Aber er gibt zu bedenken: «Wie das in ein paar Monaten ausschaut, ist natürlich eine ganz andere Frage. Es ist klar, dass die Swiss sicherlich nicht Quartal für Quartal Hunderte von Millionen Franken verbrennen kann. So kann die Flugindustrie eigentlich nur hoffen, dass eine Erholung möglichst rasch kommt. Aber es ist auch klar, dass die Zeiten, wie sie noch vor der Pandemie herrschten, nicht mehr so rasch zurückkommen werden.»