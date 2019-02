Im Verwaltungsrat der Swisscom kommt es zu Veränderungen. Nachdem im vergangenen September Valérie Berset Bircher ihren Rückzug per Ende 2018 angekündigt hatte, tritt nun auch Catherine Mühlemann an der kommenden GV nicht zur Wiederwahl an. Sie habe die maximale Amtsdauer überschritten, teilte der Telekomkonzern mit.

Der Verwaltungsrat schlägt nun laut den Angaben Michael Rechsteiner (Jahrgang 1963) zur Neuwahl vor. Dieser sei Europa-Chef für das Power-Services-Geschäft und das Gas-Power-Geschäft von General Electric.

Als neue Personalvertreterin und damit Nachfolgerin von Valérie Berset Bircher soll Sandra Lathion-Zweifel (1976) ins Gremium einziehen. Diese sei für die Anwaltskanzlei Lenz & Staehelin in Genf tätig.