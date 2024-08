Die UBS hat im zweiten Quartal 2024 trotz der Aufwendungen für die Integration der Credit Suisse einen Gewinn von 1.14 Milliarden Dollar erzielt.

Sie verdiente damit allerdings weniger als noch im ersten Quartal 2024, als noch ein Gewinn von 1.76 Milliarden Dollar resultiert hatte.

Die Grossbank sieht sich bei der Zusammenlegung und bei den Kosteneinsparungen denn auch auf Kurs.

Im zweiten Quartal 2023 hatte die Grossbank im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse einen Rekord-Quartalsgewinn von 29 Milliarden Dollar ausgewiesen. Weil der Wert der übernommenen CS-Vermögenswerte deutlich über dem im Rahmen der CS-Notübernahme vereinbarten Preis lag, konnte die UBS damals einen hohen sogenannten «negativen Goodwill» verbuchen.

Der Gewinn vor Steuern der UBS im zweiten Quartal 2024 belief sich auf 1.47 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls unter dem Wert des ersten Quartals (2.38 Mrd). Den zugrundeliegenden Vorsteuergewinn, bei dem die Grossbank diverse Sondereffekte vor allem aus der Integration der Credit Suisse ausklammert, beziffert die Grossbank für das zweite Quartal auf 2.06 Milliarden.

Einschätzung von Wirtschaftsredaktor Jan Baumann Box aufklappen Box zuklappen «Die UBS zeigt sich heute von ihrer starken Seite. Sie verdient gut; und sie drückt aufs Tempo bei der Integration der Credit Suisse, die sie geschluckt hat vor rund einem Jahr. Nun kommt die harte Arbeit, die vollständige Reorganisation der neuen UBS. Es ist klar: Die Konzernleitung um UBS-Chef Sergio Ermotti will und muss die Kosten weiter senken. Das bedeutet auch: Ein Grossteil des Personalabbaus – einschliesslich der angekündigten 3000 Entlassungen in der Schweiz – steht noch bevor. Heute beschäftigt der Gesamtkonzern insgesamt 133'000 Personen weltweit, externe Mitarbeitende eingeschlossen. Das sind etwa 35'000 Leute weniger als vor der CS-Übernahme, wenn man das Personal beider Banken damals zusammenrechnet.»

Damit hat die UBS die Erwartungen der Analysten bezüglich der Gewinnzahlen auch im zweiten Quartal deutlich übertroffen, nachdem sie bereits im ersten Quartal positiv überrascht hatte. Für das zweite Quartal hatten Experten gemäss AWP-Konsens einen Gewinn von rund 600 Millionen erwartet.

Neugeldzuflüsse

Die Ergebnisse widerspiegelten die Fortschritte der UBS seit dem Abschluss der Übernahme der Credit Suisse, wird CEO Sergio Ermotti in der Mitteilung zitiert. Die Grossbank sei gut aufgestellt, um ihre Finanzziele zu erreichen und wieder so profitabel zu arbeiten, wie vor ihrem «Beitrag zur Stabilisierung der Credit Suisse».

Legende: Mit den Integrationsbemühungen wie auch mit den angestrebten Kosteneinsparungen sieht sich die Grossbank gut auf Kurs. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

In ihrem Kerngeschäft, der Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden, konnte die UBS weitere Neugelder in Höhe von 27 Milliarden Dollar anziehen. Insgesamt verwaltete die UBS per Ende Juni über alle Bereiche Vermögen in Höhe von 5873 Milliarden Dollar gegenüber 5848 Milliarden per Ende März.

Überführung von CS-Kunden

Die Integration der Credit Suisse kann nun nach dem per Ende Mai erfolgten Zusammenschluss der unterhalb der Holding angesiedelten Gruppengesellschaften UBS AG und Credit Suisse AG weiter vorangehen. Im vierten Quartal werde man mit der Überführung der Kunden auf die UBS-Plattformen in Luxemburg, Hongkong und Singapur beginnen, heisst es in der Mitteilung.

SNB-Hilfen vollständig zurückbezahlt Box aufklappen Box zuklappen Die UBS hat die sogenannten ELA-Liquiditätshilfen, welche die Schweizerische Nationalbank (SNB) der taumelnden Credit Suisse im März 2023 gewährt hatte, mittlerweile vollständig zurückbezahlt. Dies geht aus dem Quartalsbericht der Grossbank hervor. Ende März waren noch 19 Milliarden Franken ausstehend. Nach einer im Mai getätigten Rückzahlung von 9 Milliarden folgte im Juni die Rückzahlung der letzten Tranche, wie ein Sprecher der UBS gegenüber AWP agte. Die CS hatte kurz vor der Übernahme durch die UBS insgesamt ELA-Gelder (Emergency Liquidity Assistance) über 50 Milliarden Franken bezogen. Zusätzlich hatte die SNB zur Ermöglichung des Zusammenschlusses vom Bund gesicherte Liquiditätshilfen (Public Liquidity Backstop) von bis zu 100 Milliarden sowie zusätzliche nur mit einem Konkursprivileg abgesicherte Liquiditätshilfe-Darlehen (ELA+) über weitere rund 100 Milliarden Franken gewährt. Die UBS hatte den PLB bereits im vergangenen Jahr beendet und auch die ELA+-Darlehen zurückgezahlt.

Mit den angestrebten Kosteneinsparungen von insgesamt jährlich 13 Milliarden Dollar bis Ende 2026 kommt die UBS schneller voran als geplant. Im zweiten Quartal weitere Kosteneinsparungen von brutto 0.9 Milliarden Dollar erreicht. Insgesamt belaufen sich die annualisierten Kosteneinsparungen damit auf brutto rund 6 Milliarden Dollar, bis Ende 2024 sollen sie rund 7 Milliarden erreichen. Als Vergleich dient die kombinierte Kostenbasis von UBS und CS per Ende 2022.

Nachlassendes Tempo bei Einsparungen

Im dritten Quartal erwartet die Grossbank ein etwas nachlassendes Tempo bei den Kosteneinsparungen. Zudem werden weitere integrationsbedingte Kosten in Höhe von rund 1.1 Milliarden Dollar anfallen, die allerdings teilweise durch Wertzunahmen im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation kompensiert werden.

In der Abwicklungseinheit NCL dürfte im zweiten Halbjahr ein Vorsteuerverlust von rund 1 Milliarde Dollar anfallen, heisst es weiter.