Die US-Regierung hat Huawei vergangenen Mai auf eine schwarze Liste gesetzt. Sie befürchtet, dass der Telekomausrüster Spionage ermöglicht. In der Schweiz arbeitet die Swisscom im Bereich Festnetz mit Huawei zusammen. Im Bereich 5G zählt bislang einzig Sunrise auf die Produkte und Dienste des chinesischen Unternehmens. Die Swisscom arbeitet in ihren Versuchsnetzen in Sachen 5G mit Ericsson zusammen. Salt hält sich an Nokia.