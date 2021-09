Erstmals seit 2009 sind die vom Bundesamt für Statistik jährlich erhobenen Leerwohnungszahlen im Vorjahresvergleich gesunken: Per 1. Juni 2021 standen schweizweit 71'365 Wohnungen leer, was einer Leerwohnungsziffer von 1.54 Prozent entspricht. Das sind aber immer noch mehr Leerwohnungen als im langjährigen Mittel (1.11 Prozent). Die Zahl der Leerwohnungen nahm insgesamt um 7467 ab. Entgegen dem schweizweiten Trend nahm die Zahl der Leerwohnungen in den Grosszentren aber zu: So stieg dort die Leerwohnungsziffer von 0.47 vor einem Jahr auf 0.55. Erwartungsgemäss weist die Stadt Zürich mit 0.17 die tiefste Leerwohnungsziffer auf.