Praktisch über Nacht erlangte die Lonza im Mai weltweite Bekanntheit. Das Schweizer Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Basel und Produktionsstandort in Visp verkündete, im Auftrag von Moderna den Corona-Impfstoff zu produzieren. Der mRNA-Impfstoff von Moderna ist einer von zwei, die in der Schweiz bisher die Zulassung erhalten haben. Entsprechend gespannt wurden die Geschäftszahlen von Lonza für das vergangene, von der Corona-Krise geprägte Jahr 2020 erwartet.

Der Konzern konnte am Mittwoch solide Ergebnisse präsentieren. Der Umsatz wuchs um 7.2 Prozent auf 4.51 Milliarden Franken, der Reingewinn um 35 Prozent auf 871 Millionen Franken. Mitverantwortlich für das gute Ergebnis ist der Corona-Impfstoff. Dieser ist aber nur einer der Wirkstoffe, die Lonza im Auftrag von Pharmakonzernen herstellt.

Boom im Wallis

Das Pharma-Unternehmen wächst bereits seit einigen Jahren kontinuierlich. Allein in den letzten 8 Jahren nahm die Anzahl Vollzeitstellen in Visp um 1000 Personen zu. Mit fast 4000 Angestellten gehört der Konzern zu den grössten Arbeitgebern im Wallis

Das Wachstum zeigt sich auch in Visp. Während die Gemeinde 1960 erst zirka 3500 Bewohner zählte, sind es aktuell um die 8000. Mit der steigenden Einwohnerzahl einhergeht ein Bau-Boom. So sind allein in Visp 300 Wohnungen im Bau.

Ebenfalls ausgebaut werden muss die Infrastruktur wie Schulen, Betreuungsplätze und der Bahnhof. Sollte Lonza auf Expansionskurs bleiben, dann dürfte auch die Einwohnerzahl von Visp weiter zunehmen. Momentan läuft für den Pharma-Zulieferer alles wie geschmiert. In schlechten Zeiten könnte die grosse Verbundenheit mit der Lonza aber auch ein Risiko für Visp darstellen.