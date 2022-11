Die Stimmung unter kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hat sich in den vergangenen Monaten auch in der Schweiz eingetrübt. Sorgen bereiten den KMU etwa die steigenden Energiekosten und die damit verbundenen Konjunkturrisiken.

Im Oktober verharrte der Raiffeisen KMU PMI, ein Konjunkturindikator, im Vergleich zum Vormonat bei 50,0 Punkten, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess. Die Monate davor hatte der Einkaufsmanagerindex teilweise klar über der 50-Punkteschwelle, also der Grenze zwischen Wachstum und Abschwung, gelegen.

Bei den Subkomponenten habe es im Oktober verglichen mit September jedoch Unterschiede gegeben, hiess es weiter. So stagnierte etwa der Auftragsbestand, nachdem er zuvor zweimal in Folge rückläufig war. Der Subindex dazu kletterte auf 50,0 von zuvor 47,3 Punkten.